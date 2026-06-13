El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que este domingo se firmará el acuerdo con Irán para poner fin a la guerra.

En Truth Social añadió que "el acuerdo se firmará mañana, e inmediatamente después de su firma, el estrecho de Ormuz estará abierto para todos".

Mencionó que "el acuerdo de Barack Hussein Obama con Irán, el JCPOA, fue un camino fácil y sin contratiempos hacia un arma nuclear, que Irán habría tenido hace seis años y habría utilizado mucho antes. Mi acuerdo con Irán es exactamente lo contrario: ¡UN MURO QUE NO ESTÁ LIBRE DE ARMAS NUCLEARES! De hecho, ya no quieren un arma nuclear, ni la tendrán, ni mediante compra, desarrollo ni ninguna otra forma de adquisición".

Agregó que "en el momento oportuno, cuando todo esté en calma, entraremos y recuperaremos el polvo nuclear, enterrado bajo las imponentes montañas de granito sumergidas, gracias a nuestros magníficos bombarderos B-2 y sus brillantes pilotos, y lo desintegraremos y destruiremos, ya sea en Irán o en Estados Unidos".

Lee también Acuerdo de paz entre EU e Irán "está mas cerca que nunca"; ¿Qué hay que saber sobre el posible pacto para poner fin a la guerra?

El presidente estadounidense posteó que "esperamos colaborar con Irán y con todo Medio Oriente durante muchos años. Confiamos en que este proceso se desarrolle de forma rápida, sencilla y sin contratiempos. Si no es así, tenemos la alternativa definitiva, ¡que esperamos no tener que volver a utilizar jamás!".

[Publicidad]

Dijo que "nuestra relación con Irán es muy diferente y mejor que la que tuvieron las administraciones anteriores. A diferencia de los cientos de miles de millones de dólares que Obama les pagó, incluyendo mil 700 millones de dólares en efectivo, aquí no habrá intercambio de dinero".

Representantes de Estados Unidos e Irán tendrán este domingo una reunión virtual junto con los mediadores paquistaníes y qataríes para firmar de forma electrónica un acuerdo que ponga fin a la guerra y permita el desbloqueo del estrecho de Ormuz, informó este sábado el diario digital estadounidense Axios.

El llamado memorando de entendimiento extendería el alto el fuego vigente desde abril durante otros 60 días y facilitaría la apertura de negociaciones sobre el programa nuclear iraní, agregó el medio.

[Publicidad]

Fuentes estadounidenses y de los países mediadores citadas por Axios confirmaron que la firma se realizará de forma virtual por razones logísticas.

Trump había compartido en su red social Truth el mensaje publicado previamente por el primer ministro de Paquistán, Shehbaz Sharif, quien afirmó que en las próximas 24 horas podría firmarse un acuerdo que ponga fin a la guerra en Irán.

Trump publicó una captura de pantalla del mensaje de Sharif, aunque no agregó ningún comentario de su parte.

[Publicidad]

"Estamos más cerca que nunca de un acuerdo de paz. Con la probable finalización prevista para las próximas 24 horas, Paquistán se prepara para la firma electrónica del acuerdo de paz inmediatamente después, seguida de conversaciones técnicas la próxima semana", afirmó Sharif en la red social X.

Lee también Irán descarta firma de acuerdo con EU el domingo, reportan; Trump comparte mensaje paquistaní de que firma podría ser en 24 horas

Paquistán agradece compromiso de EU e Irán y confía en una paz duradera

Asimismo, el líder paquistaní agradeció "el compromiso continuo de Estados Unidos y de la República Islámica de Irán durante el proceso de negociación", al tiempo que expresó el reconocimiento a los aliados de la región por su respaldo, mostrando su confianza en que este pacto constituirá una paz duradera.

[Publicidad]

Este inminente avance llega después de que el propio Sharif confirmara esta misma madrugada que ya se había alcanzado un "texto definitivo y consensuado" entre Washington y Teherán.

No obstante, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, afirmó este sábado que el memorando de entendimiento con Estados Unidos no se firmará mañana, tal y como anunció Paquistán,

“Debemos esperar a conocer la fecha exacta de la firma del memorando de entendimiento; aunque no será mañana, no se puede descartar que tenga lugar en los próximos días”, dijo Bagaei en unas declaraciones recogidas por la agencia oficial IRNA.

[Publicidad]

Irán afirma que el acuerdo permitiría liberar fondos iraníes congelados y poner fin a las hostilidades en todos los frentes, incluido el Líbano, mientras que Estados Unidos asegura que se reabriría el estrecho de Ormuz y se sentarían las bases para desmantelar el programa nuclear iraní. *Con información de EFE

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc