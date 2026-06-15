En el marco del 40 aniversario de Geely, uno de los grupos automotrices más grandes y dinámicos del mundo con presencia en México, la marca presentó su visión hacia una movilidad más segura, inteligente y eficiente, a partir de enfatizar la tecnología híbrida, la inteligencia artificial y los vehículos de nuevas energías.

“De la mano de México, hacia un futuro sustentable y un mundo mejor”, Geely Auto México señaló durante la conferencia referente a su estrategia de expansión internacional y la importancia del país como parte del mercado estratégico para la marca.

La transformación ha estado impulsada por capacidades de investigación y desarrollo en seguridad, plataformas vehiculares, IA y, sobre todo, tecnologías híbridas.

Geely Auto México reafirma su compromiso ESG. Foto: Cortesía

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Geely impulsa tecnología híbrida e inteligencia artificial para una movilidad eficiente

La conferencia, con ejes en la tecnología híbrida de Geely, fue encabezada por Mr. Yi Xinyu, presidente del Instituto de Investigación de Vehículos de Geely Auto Group y vicepresidente ejecutivo de Geely International Corporation, quien subrayó la evolución de la compañía durante las últimas cuatro décadas, pasando de ser una automotriz china para consolidarse como un grupo tecnológico global enfocado en la industria automotriz.

En ese contexto, se destacó durante la conferencia el sistema Thunder EM-i Super Hybrid, el cual combina hardware de alta eficiencia con una gestión inteligente de energía impulsada por IA.

Además, la marca señala que esta tecnología no solo integra un motor híbrido dedicado, sino también el sistema Xingrui AI Cloud Energy Management, diseñado para optimizar el balance entre potencia, eficiencia y consumo.

Por otro lado, durante el evento se expuso el desempeño global del Geely EX5 EM-i, modelo que resaltó al establecer un récord Guinness con un consumo de 3.83 L/100 km en una prueba real de eficiencia realizada en Australia.

Geely fortalece su operación en México y su compromiso ESG

La inteligencia artificial se consolidó en un eje importante dentro de la innovación para Geely. El vicepresidente ejecutivo de Geely añadió que esta forma parte de una nueva etapa en la industria automotriz, donde el sector ha pasado de una primera fase enfocada en la electrificación a una nueva etapa para el desarrollo de vehículos más avanzados.

La conferencia asimismo destacó la importancia de una operación profundamente localizada en México, donde Geely opera en el país a través de una subsidiaria local y trabaja de la mano con su red de distribuidores, con el objetivo de entender y responder a las necesidades de los usuarios mexicanos.

Respecto a ello, el también asistente Mr. Bryan Wu, director general de Geely Auto México, destacó el crecimiento sostenido de la marca en el país al añadir que, en mayo de 2026, la marca ya cuenta con 4,230 unidades vendidas en México, consolidándose dentro del Top 10 de ventas del mercado nacional.

La empresa automotriz reforzó su impulso local y compromiso ESG en el país. Foto: Cortesía

Geely, también reafirmó su compromiso en el país al impulsar acciones de responsabilidad social y sostenibilidad enfocadas en generar valor ambiental, tecnológico y educativo. En relación con ello, la empresa avanza con una colaboración estratégica con el Tecnológico de Monterrey a través del proyecto Bloom Drive Intelligence, enfocado en impulsar innovación en ramas de IA e ingeniería.

Con la construcción de 18 fábricas verdes inteligentes a nivel global, incluyendo cuatro plantas certificadas como carbono neutral, 12 fábricas verdes nacionales y 11 fábricas cero residuos, se reiteró que la empresa forma parte durante tres años consecutivos del Hang Seng Corporate Sustainability Index, como la única automotriz china seleccionada.

Gracias al evento, la empresa automotriz permitió conectar con los asistentes y reafirmar su compromiso de largo plazo con el país, impulsando una visión de movilidad basada en productos más seguros, inteligentes, eficientes y sustentables.

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