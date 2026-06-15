MasterChef, la cocina más famosa de México abre sus puertas para escribir un nuevo capítulo en la historia de su producción con una versión que va más allá de los retos culinarios: una transmisión 24/7 que permitirá seguir cada momento dentro de la cocina.

La competencia culinaria se transforma para que los espectadores sean testigos de cada aprendizaje, cada reto y cada momento que definirá el camino del grupo de cocineros aficionados que integran esta nueva versión del programa en México.

Aficionados podrán seguir cada momento de MasterChef México 24/7 . Foto: Cortesía

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Nueva temporada de MasterChef México: nuevas reglas en la cocina

MasterChef 24/7 busca innovar la forma en que las audiencias disfrutan el programa al cambiar las reglas del juego: Disney+ suma una nueva experiencia a la competencia al transmitir, durante las 24 horas del día, cada momento dentro de la cocina.

Gracias a esta modalidad, los espectadores podrán seguir lo que ocurre en la cocina en tiempo real, observar entrenamientos, clases, la convivencia entre los participantes y todo aquello que normalmente permanece fuera de cámara.

Además de las evaluaciones y los retos, esta temporada suma la guía de los Maestros del Fuego, cuatro profesores especialistas en distintas áreas de la cocina, quienes compartirán con los participantes conocimientos, técnicas y herramientas fundamentales para ayudarlos a crecer dentro de la competencia.

¿Quiénes forman parte de MasterChef 24/7?

Las expectativas de la audiencia fueron en aumento gracias al especial digital de 24 horas en TikTok, conducido por Leslie Gallardo y Antonio Betancourt, durante el cual Julio ganó su lugar dentro de la competencia con el apoyo del público.

A él se sumaron 22 cocineros aficionados listos para demostrar que tienen lo necesario para triunfar en la universidad culinaria más importante de México. Participantes como Michelle, Emmanuel, Flor, Daniela, Ángel “Antrax”, Bruno “Lancer”, Ricardo, Nahieli “Nash”, Julio, Carmen, Javier, Lula y Pablo destacan entre los aspirantes que se unen a esta conquista de los fogones de MasterChef.

El programa culinario genera expectativa con su transmisión de 24 horas. Foto: Cortesía

También son clave los chefs encargados de evaluar cada platillo, medir habilidades, exigir excelencia y llevar a los aspirantes al límite. A la cocina regresa Claudia Lizaldi, encargada de acompañar a los participantes en cada etapa de la formación culinaria, junto con los chefs Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera, jueces de la contienda.

La cocina de MasterChef México entra a un nuevo capítulo en su historia con una modalidad que permitirá a los espectadores conocer, detalle a detalle, lo que ocurre dentro de esta competencia culinaria. Al mismo tiempo, será una oportunidad para que los participantes muestren sus habilidades, evolucionen frente a la audiencia y demuestren que están a la altura de las expectativas.

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