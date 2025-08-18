Cuando se trata de nuestro auto buscamos los mejores materiales para los componentes y refacciones que se deben renovar de manera constante, tal es el caso de las llantas.

De acuerdo con el blog de Volkswagen, los neumáticos necesitan un cambio luego recorrer de 40,000 a 70,000 kilómetros. Aunque dicho periodo depende de factores como la frecuencia de uso y los caminos por los que se transita.

Si tu coche se encuentra en este proceso, quizá te preguntes si es mejor comprar llantas de aluminio o magnesio. En Autopistas te explicamos sus diferencias para que tomes una decisión informada.

Este es el tipo de llantas que tu auto necesita. Foto: Pixabay

¿Cuáles son las diferencias entre las llantas de aluminio y magnesio?

A simple vista lucen semejantes, pero al tocar las llantas y cargarlas se hacen evidentes sus diferencias. No es complicado identificarlas, sólo debes prestar atención a su peso, costo y composición.

Las llantas de aluminio se distinguen por:

Son fabricadas con aleaciones de aluminio y una mezcla de metales (silicio o cobre).

Son más pesadas que el magnesio pero favorecen la adherencia, esto de acuerdo con el blog de Multillantas y Servicios Especializados Auditorio.

Son más resistentes a los impactos y a la corrosión.

Su precio es mayor y son las que más se venden en el mercado.

Son aptas para cualquier tipo de auto, desde los de uso convencional hasta los destinados para el transporte publico.

Sus acabados y diseños pueden ser coloridos.

Se calientan rápido en condiciones externas.

Este material es de larga duración.

Por otra parte, las llantas de magnesio cuentan con los siguientes atributos:

Son más ligeras, lo que favorece la aceleración.

Tienen menor conducción térmica, evitando que el calor se disipe.

Pueden ser más frágiles antes los golpes e impactos, detalla el blog Wuxi Susha Auot Parts Co.

Al ser más frágiles, su tiempo de vida es menor si no se cuidan bien.

Las llantas de aluminio se suelen fabricar con combinaciones de silicio y cobre. Foto: Freepik

¿Cuánto cuestan las llantas de aluminio y magnesio?

Otro factor que debes tomar en cuenta es el precio de ambos tipos de llantas.

Como lo mencionamos anteriormente, los neumáticos de aluminio son más caros con un costo promedio de $1,500 a $2,700; y los de magnesio se venden en rangos que van desde los $1,000 a los $1800.

¿Qué es mejor: las llantas de magnesio o aluminio?

Tomando en cuenta sus diferencias, los expertos recomiendan usar llantas de aluminio en los automóviles de uso cotidiano; son garantía de durabilidad a un precio justo.

Y las llantas de magnesio se sugieren para los automóviles deportivos y los todo terreno; su ligereza hace que la conducción resulte eficiente sin importar las condiciones del camino.

