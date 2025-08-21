El pasado martes, en la Ciudad de México comenzó el "Programa integral de bacheo nocturno". De acuerdo con las autoridades, para darle mantenimiento a la carpeta asfáltica serán cerrados algunos tramos y vialidades de manera temporal. Aquí te decimos cuáles son.

Ya comenzó el bacheo nocturno en la CDMX. Foto: Berenice Fregoso EL UNIVERSAL

¿Qué es el "Programa de bacheo nocturno" de la CDMX?

El "Programa integral de bacheo nocturno" es una iniciativa del gobierno capitalino para restaurar los hoyos y desperfectos en las vialidades, especialmente los ocasionados por las recientes lluvias.

Dichas tareas de mantenimiento se llevan a cabo durante la noche para no afectar la circulación. “Lo hacemos de manera nocturna porque queremos afectar lo menos posible a la población; de día sería imposible intervenir estas grandes avenidas por la magnitud del tránsito”, explicó Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX.

El programa tiene 3 principios fundamentales:

Bacheo nocturno.

nocturno. Atención a reportes y emergencias ciudadanas en menos de 48 horas.

Programa de repavimentación de 250 kilómetros de vialidades principales.

De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Obras y Servicios, la repavimentación continuará durante los siguientes meses y se tiene prevista su conclusión en mayo de 2026.

“Con esta repavimentación integral estaremos corrigiendo de raíz el problema de los baches, porque no es lo mismo tapar un bache que cambiar por completo la carpeta asfáltica. Así garantizamos un pavimento más duradero y seguro para la ciudadanía”, señaló la mandataria.

En total, los trabajos de mantenimiento abarcan una carpeta asfáltica de mil kilómetros.

El bacheo nocturno en la CDMX finalizará en mayo de 2026. Foto: Berenice Fregoso EL UNIVERSAL

¿Qué vialidades estarán cerradas durante el bacheo nocturno de CDMX?

Por medio de redes sociales, el Gobierno de la Ciudad de México dió a conocer el calendario de cierres para el bacheo nocturno. Toma tus precauciones y revísalo para que no te tome por sorpresa:

21 de agosto: José Loreto Fabela.

22 de agosto: Eje 2 oriente.

23 de agosto: Canal de Apatlaco.

24 de de agosto: Canal de Tezontle.

25 de agosto: Periférico (ambos sentidos).

26 de agosto: Eje 4 Oriente.

27 de agosto: Eje 5 Norte.

28 de agosto: Eje 1 Sur.

29 de agosto: Av. Paseo de la Reforma.

30 de agosto: Avenida Oceanía.

31 de agosto: Eje 8 Sur (Ermita Iztapalapa).

1 de septiembre: Canal de Tezontle.

2 de septiembre: Viaducto Miguel Alemán, Río Becerra y Río de la Piedad.

Es importante mencionar que los trabajos de mantenimiento se llevarán a cabo en un horario de 22:00 a 5:00 horas.

¿Cómo reportar un bache en la CDMX?

Si conduces por la CDMX y te encuentras un bache, repórtalo al número del *0311 con la dirección exacta. Muy pronto se habilitará un chatbot para realizar esta tarea.

