El Mercedes Benz que se encargaba de trasladar al legendario ex-piloto de Fórmula 1 durante su estadía en Reino Unido saldrá a subasta en los próximos días.

Se trata de un Mercedes Cosworth 190E 2.3-16 de 1985, el cual fue conducido por Senna por aproximadamente 25,000 millas, lo que lo convierte en un artículo con gran valor histórico y emocional para los aficionados al automovilismo.

El Mercedes Cosworth 190E fue conducido por Senna por primera vez en 1984. Foto: Mercedes Benz

¿Cuál es la historia del auto?

El famoso auto fue adquirido por Ayrton Senna en el lejano 1985 mientras este vivía en 1985 cuando aún era una promesa de la Fórmula 1.

Senna estaba relacionado con el Mercedes Cosworth 190E 2.3-16, gracias a que en 1984 compitió en el exigente circuito de Nürburgring contra los que después serían sus oponentes en los Grandes Premios.

El piloto brasileño terminó primero el famoso circuito alemán compitiendo en la mítica Carrera de Campeones.

Posteriormente, Senna, que no tenía ningún vínculo con la marca alemana, pagó el auto con su propio dinero con el que recorrió más de 40,000 km antes de tener que dejarlo, sin muchas ganas de hacerlo, debido a su mudanza hacía Mónaco, derivado de su fichaje por McLaren.

¿Cómo está este Mercedes a día de hoy?

El legendario Mercedes de Ayrton Senna se encuentra en una pequeña región de Australia y aún cuenta con sus libros y manuales originales, extintor de incendios, estéreo Becker México, caja de herramientas, cargador de goteo y botiquín de primeros auxilios.

Asimismo, este auto aún cuenta con su motor original de 4 cilindros en línea de 2,3 litros desarrollado por Cosworth con una potencia de 185 caballos de fuerza.

¿Quién hará esta subasta?

La subasta de este Mercedes se encuentra a cargo de la empresa especializada en este tipo de eventos, RM Sotheby´s y la estimación se encuentra mínima de $275,000 ($5,050,458 pesos) y $310,000 dólares ($5,693,148.14 pesos).

