Desde 1979, Mercedes Benz, con su clase G ha significado un símbolo para el lujo y resistencia de los todoterrenos.

Hoy, la marca celebra la producción de su unidad número 600,000 de la serie G con un todoterreno completamente eléctrico.

Mercedes presenta su primer clase G eléctrico de la historia. Foto: Mercedes Benz

¿Cómo es la nueva Mercedes Benz G 580 EQ?

Mercedes Benz apuesta por una SUV todoterreno donde destaca su autonomía de hasta 491 km, hasta 587 caballos de fuerza, hasta 180 kilómetros por hora una aceleración de 0 a 100 en 4.7 segundos.

Hablando del motor, se trata de un motor eléctrico que promete cero emisiones y 1,164 Nm de torque eléctrico.

Esta Mercedes cuenta con una batería de litio con potencia de carga de 200 kWh y una capacidad de 116 kWh, y una tracción del tipo AWD, que se encarga de distribuir la potencia del motor a las cuatro ruedas.

La nueva Mercedes Benz G580 EQ tiene una capacidad para hasta cinco pasajeros, cinco puertas y un máximo de 3,500kg como peso autorizado.

En los interiores, esta SUV cuenta con un puesto de conducción “offroad” la cual ofrece un control y visualización que permiten al piloto supervisar y gestionar los distintos modos de conducción.

Mercedes destacó el éito de su plataforma MANUFAKTUR. Foto: Mercedes Benz

Adicionalmente podemos encontrar en los interiores iluminación ambiental, sistema acústico de sonido G-ROAR, un sistema de infoentretenimiento con pantalla MBUX, y un volante deportivo multifunción.

En los exteriores, esta SUV cuenta con su silueta clásica, rines aerodinamicos de aleación de 20”, cubierta de rueda de repuesto, listones protectores y un icónico color negro obsidiana.

Mercedes Benz menciona que desde el lanzamiento de MANUFAKTUR, la plataforma de personalización para clase G de la marca alemana, más del 90% de los clientes eligen al menos una opción.

Mercedes resalta la evolución de la clase G, comenzando como un vehículo comercial a un estilo de vida, sin embargo ha logrado conservar su inconfundible carácter y aspecto característico.

Mercedes Benz apuesta por mantener vigente este vehículo desde hace más de 40 años adaptándolo a la época, dejando un legado inconfundible.

Es importante que sepas que ya puedes apartar esta SUV desde la página oficial de Mercedes.

