Kia lanzó la preventa en México limitada de forma exclusiva a 50 unidades este nuevo hatchback que promete rendimiento, tecnología y versatilidad.

Tras el estreno de su versión sedán, el nuevo K4 de Kia garantiza una propuesta deportiva y grandes sensaciones detrás del volante, además de un llamativo color “Sparkling Yellow” de lanzamiento.

En Autopistas te contamos los detalles de este auto, su costo y fecha de lanzamiento.

La versión turbo de este auto tiene una potencia de 190 caballos de fuerza. Foto: Kia Motors

¿Cómo es el nuevo K4 Hatchback GT-Line Turbo de Kia?

Ese auto, fabricado en México, fue presentado por primera vez en el Auto Show International de Nueva York en 2025, llamando la atención por su rendimiento deportivo.

Kia apostó para esta versión por un motor turboalimentado de 1,6 L que entrega 190 caballos de fuerza de potencia y 195 lb-pie de torque, además de una transmisión automática de ocho velocidades con convertidor de par.

La versión GT-Line Turbo, lanzada en México cuenta con una suspensión deportiva exclusiva que la marca asegura, elevará la diversión de sus usuarios.

Este Hatchback cuenta con un sistema de infoentretenimiento con pantallas segemtadas de 30". Foto: Kia Motors

La suspensión delantera es tipo McPherson mientras que la trasera es independiente multi-link, con el fin de potenciar la emoción al volante.

En cuanto al interior, Kia menciona que el diseño hatchback ofrece el mejor espacio trasero de su clase con una altura para la cabeza y espacio para las piernas.

Además, el nuevo K4 Hatchback ofrece 23.9 pies cúbicos de espacio para carga trasera, lo que lo hace ideal para llevar una buena carga de objetos.

En tecnología cuenta con un monitor de visión periférica 360, y monitor de punto ciego en vivo, además de acabados premium en cuero SynTex en los asientos y calefacción en estos.

El nuevo auto de Kia cuenta con sistema de audio Harman Kardon, un sistema de infoentretenimiento con una pantalla segmentada de casi 30 pulgadas y compatibilidad inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay.

El Kia K4 Hatchback, en el exterior cuenta con una carrocería de dos volúmenes con una silueta “fluida y atlética” en palabras de la marca y un techo flotante que se extiende hasta el portón trasero.

Kia arrancó la preventa de este auto desde el pasado 6 de agosto. Foto: Kia Motors

Para reforzar la personalidad deportiva de este auto, Kia añadió acabados exteriores en color negro y rines bitono de 18”, coronando todo con un brillante color Sparkling Yellow.

¿A partir de cuándo estará disponible la preventa de este auto?

Kia habilitó la preventa del K4 Hatchback GT-Line Turbo desde el pasado 6 de agosto a través de su página oficial y se estima que las entregas se realicen los primeros días de septiembre.

¿Cuánto cuesta el K4 Hatchback GT-Line Turbo?

La preventa de esta versión en México tiene un costo de $576,900, sin embargo, se espera que el precio del resto de versiones pueda variar.

La marca informa que los detalles respecto a las demás versiones se liberarán conforme la fecha de lanzamiento se aproxime.

