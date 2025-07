Para los fanáticos de la Fórmula 1 y seguidores de Drive to Survive, saben que la realidad del paddock muchas veces se siente como una telenovela, en donde hay rumores, drama y rivalidades. Esta temporada no es la excepción. Red Bull, que dominó durante tres años, ya no tiene le mismo rendimiento. Ahora es Max Verstappen quien enfrenta problemas. ¿Está en riesgo su lugar en Red Bull? En Autopistas te contamos.

¿Cuál es la situación de Max Verstappen en Red Bull?

Max Verstappen tiene contrato con Red Bull hasta 2028. En teoría, esto lo mantendría en el equipo durante varios años más. Sin embargo, existen cláusulas que podrían permitirle salir antes, y una de ellas señala que si el piloto neerlandés termina fuera del Top 4 del campeonato de pilotos, podría quedar libre.

Con los recientes altibajos en el equipo, esa cláusula podría activarse antes de lo esperado. ¿Verstappen realmente esta considerando un cambio de escudería?

¿Max Verstappen en negociaciones con Mercedes?

Según Sky Sports Italia, las negociaciones entre Mercedes y Max Verstappen ya estarían en marcha. El medio publicó lo siguiente:

Traducido al español:

ÚLTIMA HORA FÓRMULA 1

Mercedes, negociación concreta con Max Verstappen.

El neerlandés está listo para liberarse para la próxima temporada.

Aunque no hay confirmación oficial ni por parte de Verstappen ni de Red Bull o Mercedes, los rumores han ganado fuerza. Más aún cuando Toto Wolff, director de la escudería Mercedes, confirmó que sí existen conversaciones con Verstappen.

¿Qué dice Red Bull?

Christian Horner, director de Red Bull Racing, ha restado importancia a los rumores. Los calificó como “ruido” y reafirmó que el contrato de Verstappen sigue vigente hasta 2028. Sin embargo, el equipo alemán tiene razones para buscar un piloto estrella, ya que en 2026 entran en vigor nuevas regulaciones técnicas por parte de la FIA, y tanto George Russell como Andrea Kimi Antonelli terminan contrato ese mismo año.

Todo se definirá antes del parón veraniego

Las próximas tres carreras —hasta el Gran Premio de Hungría— serán importantes para determinar el futuro. Si el rendimiento de Verstappen o el desempeño del equipo sigue bajando, la posibilidad de una salida no parece tan lejana. Y con Mercedes aún sin confirmar a sus pilotos para 2026, las piezas del rompecabezas empiezan a unirse.

