La Selección Mexicana continúa su preparación para afrontar su segundo partido en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

Luego de derrotar (2-0) a Sudáfrica en el juego inaugural del Mundial, el Tricolor ya piensa en su próximo rival: Corea del Sur.

El equipo de Javier Aguirre se enfrentará a los Tigres de Asia en el estadio Guadalajara este jueves 18 de junio en punto de las 19:00 horas.

Ante los surcoreanos, el Vasco y sus dirigidos tratarán de buscar su segundo triunfo en la justa mundialista para encaminar su clasificación a la siguiente ronda.

En caso de quedarse con los tres puntos, México estaría, practicamente, asegurando quedarse con el primer lugar del Grupo.

Aunque, todovía tendría que disputar su último encuentro contra República Checa en el estadio Ciudad de México, pero con seis puntos sería difícil que fuera segundo.

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Para el duelo ante Corea del Sur, Javier Aguirre estaría realizando tres modificaciones en su 11 titular, respecto al juego contra los Bafana Bafana.

La primera es la obligada por la expulsión de César Montes. Por tal motivo, apostaría por Edson Álvarez.

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Otros de los cambios que prepara es el ingreso de Gilberto Mora, en sustitución de Brian Gutiérrez.

El tercero también sería en la zaga y utilizaría a Jorge Sánchez en lugar de Israel Reyes.

Para el compromiso entre México y Corea del Sur, la Comisión de Árbitros de la FIFA ya eligió al árbitro central que impartirá justicia.

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El máximo organismo del futbol a nivel mundial escogió al silbante uruguayo Gustavo Tejera.

El central, de 36 años, estará haciedo su debut en una Copa del Mundo, por lo que será un partido más que especial.

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Cabe resaltar que, desde 2016, cuenta con el Gafete FIFA y tiene experiencia en Copa Libertadores y Sudamericana, al igual que en Eliminatorias de la Conmebol.

El charrúa estará acompañado por sus compatriotas, los asistentes Carlos Barreiro y Nicolás Taran.

El cuarto árbitro será el colombiano Andrés Rojas y árbitro asistente de reserva será el colombiano Alexander Guzmán.

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Cabe resaltar que, por segundo partido consecutivo, la Selección Mexicana tendrá un silbante sudamericano, ya que Wilton Sampaio dirigió el juego inaugural contra Sudáfrica el jueves pasado.