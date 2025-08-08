Todos en algún momento se han imaginado lo fácil que sería moverse por la ciudad en una bici eléctrica o un scooter eléctrico sin preocuparse del tráfico o el transporte público Suena bien, pero hasta ahora estos vehículos han operado en un vacío legal. No existía una norma clara que los regulara… hasta hoy.

En Autopistas te explicamos lo que está pasando con esta nueva regulación de vehículos eléctricos personales, oficialmente llamados VEMEPE.

¿Qué son los VEMEPE?

Los VEMEPE (Vehículos Motorizados Eléctricos Personales) son aquellos que:

Tienen manubrio y asiento.

Se conducen mediante un acelerador.

Tienen dos ruedas.

Incorporan un motor eléctrico.

¿Qué cambiará con la nueva ley?

Desde hace meses, la Secretaría de Movilidad Ciudadana y la jefa de gobierno Clara Brugada impulsaron una iniciativa para regular el uso de estos vehículos. Hoy ya es oficial: con seis votos a favor y una abstención, el Congreso de la Ciudad de México aprobó reformas a los artículos 9 y 64 de la Ley de Movilidad.

Se crea así la categoría legal de VEMEPE, con dos tipos:

Tipo A: vehículos que pesan menos de 35 kg.

vehículos que pesan menos de 35 kg. Tipo B: vehículos de más de 35 kg hasta un máximo de 350 kg.

¿Qué implica para los usuarios de scooters y bicis eléctricas?

Deberás contar con una licencia específica para conducir tu VEMEPE.

para conducir tu VEMEPE. Tendrás que cumplir con la documentación y requisitos establecidos en la Ley de Movilidad.

establecidos en la Ley de Movilidad. La transición no será inmediata: a partir de que se modifique el Reglamento habrá un plazo de 360 días para implementar completamente estas nuevas reglas.

¿Por qué es importante esta regulación?

La aprobación de esta ley marca un parteaguas. Por primera vez, los vehículos eléctricos personales en la CDMX tendrán un marco normativo claro. Y aunque esto implicará nuevos trámites, también traerá orden y certeza para todos los que circulan en la ciudad.

Sin embargo, aún no sabemos de qué tratan estas modificaciones a los artículos en específico, pero de lo que ya nos pudieron adelantar es esto. ¿Usas bici eléctrica o scooter? Prepárate.

