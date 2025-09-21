Para cuidar la integridad de un infante al transportarlo en auto es necesario elegir una silla de bebé. Sin embargo, también es fundamental elegir el sitio correcto para acomodarla.

Y es que diversas organizaciones y expertos en el tema señalan que ese sitio juega un papel clave en la seguridad de los menores ante cualquier movimiento, impactos y colisiones.

La silla de bebé puede reducir hasta en un 82% el riesgo de lesiones en un infante. Foto: Freepik

Leer también Porsche lanza un sistema de carga inalámbrica para el Cayenne EV

¿Cómo elegir una silla de bebé para el auto?

El primer paso para garantizar la seguridad de un bebé a bordo es elegir una silla adecuada. De acuerdo con el portal especializado en medicina Mayo Clinic, este artefacto debe contar con los siguientes elementos:

Revisar que cuente con una etiqueta donde se indique la fecha en que se fabricó la silla y el número de modelo.

Asegurarse de que el fabricante no ha retirado este producto del mercado por defectos, fallas de seguridad o baja calidad de fabricación.

Revisar que los cinturones abrochen bien.

Observar si se encuentra dañada o le faltan piezas.

Confirmar que la silla de bebé no ha sufrido un accidente.

¿En qué lugares del auto no va la silla de bebé?

Los expertos en seguridad no recomiendan llevar a un infante en el asiento del copiloto. Para eso es la silla, para que tenga un soporte en el camino y quede menos expuesto ante accidentes.

Por lo mismo, de acuerdo con el Manual de Seguridad para niños pasajeros del Centers for Disease Control and Prevention (CDC), la silla de bebé tampoco va junto al piloto.

El primer peligro está en las bolsas de aire, que están diseñadas para la talla de un adulto. En caso de colisión, existe el riesgo de que el bebé sea estrujado con la fuerza en que se activan.

Y de hecho, el Artículo 39 del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México prohibe que los menores de 12 años o que mida menos de 1.45 metros, viajen en el asiento del copiloto. Por supuesto, aquí se impone una multa.

Las bolsas de aire de un auto pueden ser peligrosas para los menores de edad. Foto: Freepik

¿Dónde colocar la silla para bebé en el auto?

En cambio, el lugar ideal para colocar la silla de bebé en un auto es en la fila trasera, especificamente en la plaza (asiento) del centro. Esto debido a que es el lugar más seguro ante una colisión, señala el manual del CDC.

Adicional, Healthy Children, organización dedicada a la salud de los infantes, recomienda revisar que tanto la silla como el bebé se encuentren bien asegurados (con los cinturones) y que vayan en una posición cómoda.

¿Por qué es importante usar una silla de bebé en el auto?

No demerites el uso de este accesorio. Un artículo de Child Passenger Safety advierte que la silla de bebé reduce el riesgo de sufrir lesiones entre un 71% y 82%.

Lo mismo sucede con el cinturón de seguridad, que disminuye el riesgo de muerte y lesiones graves en un 50%, tanto en niños como en adultos.

Leer también 7 de cada 10 motos en México son Italika

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters