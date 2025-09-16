En la Ciudad de México, realizar el cambio de propietario de una motocicleta es un trámite obligatorio que garantiza la actualización de los registros vehiculares y protege tanto al comprador como al vendedor.

A continuación, te compartimos los requisitos, el procedimiento y el costo en este 2025.

Motocicleta. Foto: Freepik

¿Para qué sirve hacer el cambio de propietario de una moto?

El cambio de propietario de un vehículo (automóvil o motocicleta) se hace con el fin de actualizar el padrón vehicular de la Secretaría de Movilidad (Semovi) y también sirve ante el Servicio de Administración Tributaria local.

Se trata de un proceso donde el nuevo dueño es reconocido como el responsable legal del vehículo, lo que evita problemas en caso de multas, adeudos de tenencia o situaciones legales ante un accidente o robo.

De igual manera, es un trámite obligatorio por si se quiere vender o transferir la motocicleta en el futuro, así como para contratar seguros y cumplir con las verificaciones.

¿Cuáles son los requisitos para hacer el cambio de propietario de una moto?

En la Ciudad de México, los nuevos propietarios tienen un plazo de 15 días hábiles para realizar este con la finalidad de no generar responsabilidades jurídicas y fiscales al vendedor, señala la en su portal la Semovi.

Ya sea de un automóvil, motocicleta o remolque, los requisitos son los siguientes para personas físicas:

Identificación oficial (original, vigente y con fotografía).

Comprobante de domicilio de la Ciudad de México o credencial para votar que incluya domicilio actual completo.

Comprobante de propiedad.

Factura de origen o carta factura (no se aceptan facturas certificadas).

Si no es la primera o primer dueño, se puede presentar la factura digital (no endosable), acompañada del último contrato de compra-venta y una copia de identificación del último vendedor.

No tener adeudos de tenencia.

Tarjeta de circulación, vigente o Acta Circunstanciada (original) ante un Juzgado Cívico.

Línea de captura pagada (original y copia).

Motocicleta. Foto: Freepik

¿Cómo se hace cambio de propietario de una moto?

Otro dato que debes saber es que el trámite para cambio de propietario de una moto se puede comenzar en línea, pero se concluye de manera presencial:

Reúne los documentos. Ingresa a la página de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México para obtener la línea de captura por derechos de cambio de propietario, disponible en https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/formato_lc/vehicular/40_5 Descarga tu formato de pago en el mismo portal. Realiza tu pago en los Centros de Servicio, cuyas direcciones son https://s3.amazonaws.com/cdmxassets/media/Archivos+pdf/Directorio_areas_web.pdf. Agenda una cita en alguno de los Módulos de Control Vehicular de la Semovi, dentro del sitio https://app.semovi.cdmx.gob.mx/citas/ Acude con tus documentos el día y la hora seleccionada para revisar, cotejar y validar tus documentos. Te entregarán una hoja de validación de datos para que firmes de conformidad. Revisa bien todos los datos. Finalmente, recibirás la nueva tarjeta de circulación con los datos actualizados.

¿Cuánto cuesta el cambio de propietario de una moto en CDMX?

En 2025, tal como se indica en el sitio de la Semovi, el costo del trámite es de $272.00.

