En México, la motocicleta se ha consolidado como uno de los medios de transporte más eficientes y económicos. Ya sea para evitar el tráfico o para recorrer trayectos largos en autopista. Sin embargo, también es uno de los vehículos más peligrosos y, en muchos casos, el menos regulado por sus propios usuarios.

Más allá de manejar sin licencia, sin placas o incluso sin casco existen otras modificaciones que podrían parecer inofensivas, pero que también pueden terminar con tu moto en el corralón y con una buena multa encima.

¿Qué accesorios no debes instalar en tu motocicleta?

A continuación, te compartimos una lista de accesorios que podrían causarte problemas legales, aunque a simple vista no parezcan peligrosos:

LEE TAMBIÉN Cuáles son las nuevas leyes para repartidores de aplicación

Luces auxiliares mal alineadas

Instalar luces auxiliares en la motocicleta no está prohibido en sí, pero si no están bien alineadas, representan un riesgo. Comúnmente se colocan luces de niebla en la parte delantera o trasera, pero si no están bien orientadas, pueden deslumbrar a otros conductores. En condiciones de buena visibilidad, su uso puede considerarse una falta. La sanción por esto va de 5 a 10 UMAs (Unidad de Medida y Actualización).

Luces rojas y azules tipo patrulla

Colocar luces de colores rojo y azul como las que usan patrullas, ambulancias o vehículos de emergencia es una de las infracciones más graves. Esto se considera suplantación de señales oficiales. Además de confundir al resto del tráfico, se interpreta como una falta grave al reglamento. La multa va de 20 a 30 UMAs y tu motocicleta puede ser remitida al corralón.

Escape ruidoso o modificado

Modificar el escape para que produzca más ruido es una práctica común, pero representa una infracción por contaminación auditiva. Aunque algunos lo hacen por estilo o para sentirse más visibles en el tránsito, las autoridades consideran esto una molestia pública. Las sanciones también oscilan entre 20 y 30 UMAs, con la posibilidad de que tu moto termine en el corralón.

¿Por qué evitar estas modificaciones?

Muchos motociclistas instalan este tipo de artículos por gusto o por creer que mejoran la estética de la moto. Pero es importante entender que estos cambios, además de ilegales, pueden poner en riesgo la seguridad propia y la de los demás.

No siempre es lo que parece, una modificación inocente puede tener consecuencias legales y financieras para los motociclistas.

LEE TAMBIÉN Cómo elegir las mejores llantas para tu auto

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:https://www.eluniversal.com.mx/newsletters