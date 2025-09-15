¿Has notado que los dispositivos cada vez tienen más botones? El auge de las pantallas ha sustituido casi todos los botones físicos

Sin embargo, esta tendencia no ha sido del agrado de todo el mundo, como demuestra un estudio de mercado realizado por BMW.

Las preferencias de los usuarios apuntan a que se prefieren los botones. Foto: Freepik

¿Los usuarios prefieren los botones?

Con el avance de las nuevas tecnologías es normal encontrar que los botones desaparecen de a poco en casi todos los dispositivos.

Sin embargo, las tendencias indican que los usuarios aún prefieren los botones y todo el aspecto lúdico que conlleva, de acuerdo con la prestigiosa marca automotriz BMW.

Para dicho estudio, se menciona que la marca alemana analizó los datos de más de 10 millones de vehículos.

El estudio se realizó con el fin de determinar el diseño del BMW iX3 y descubrieron esta preferencia por parte del público.

Dicho estudio concuerda con los problemas que han enfrentado distintas marcas al eliminar los botones de su panel.

Tal es el caso de Aston Martin, que incluso llegó a crear un índice llamado “Factor de enfado”, el cual se encargaba de medir la frustración del usuario buscando algo en los menús.

Por su parte Ferrari admitió “haber cometido un error”, al decidir eliminar los controles físicos.

Finalmente, Volkswagen incluso ha sufrido una demanda, ya que dos usuarios consideran los botones del panel táctil demasiado sensibles. La marca alemana ya ha anunciado que recuperará los botones.

Asimismo, Stephan Durach, vicepresidente senior de desarrollo de UI/UX declaró que la perilla de volumen es una de las más importantes.

“Nuestras estadísticas muestran claramente que la gente usa este control de volumen con bastante frecuencia, aunque solo sea para silenciar; en ese caso basta con pulsarlo. Quizás un botón de silenciamiento sería suficiente, pero dijimos: “No, la gente también quiere cambiar el control de volumen”. Mencionó Durach.

Un estudio afirma la importancia lúdica de contar con botones en el auto. Foto: Freepik

Adicionalmente, de acuerdo con un artículo publicado en la publicación especializada, Information Display, los botones cumplen con una función lúdica al no distraer al conductor gracias a la identificación del botón y sus funciones por medio del tacto.

Asimismo, Stephan Durach mencionó que los usuarios prefieren una perilla de volumen aún cuando se cuenta con botones en el panel.

