BMW presentó el nuevo iX3, el primer modelo de producción en serie de la Neue Klasse, que marca el inicio de una nueva era en electrificación, digitalización y sostenibilidad para la marca bávara. Además de ello, estrena un nuevo lenguaje de diseño que combina elementos clásicos, como la parrilla de doble riñón en dimensiones de menor tamaño, así como una cabina más futurista que pudimos conocer durante el año pasado.

El modelo debutará en otoño de 2025 en la planta de BMW Group en Debrecen, Hungría, y posteriormente también se fabricará en San Luis Potosí, México, así como en Shenyang, China. Su lanzamiento comercial comenzará en Europa en primavera de 2026 y en Estados Unidos en verano del mismo año.

Diseño y experiencia digital

El nuevo iX3 estrena el lenguaje de diseño de BMW, con líneas limpias, proporciones robustasy un estilo atemporal. Destacan los riñones verticales, faros dobles estilizados y una aerodinámica optimizada con un coeficiente de arrastre de solo 0.24 cD.

Foto: BMW

En el interior, el enfoque es moderno y digital, con mayor espacio para los pasajeros y un ambiente premium. El sistema BMW Panoramic iDrive redefine la interacción entre conductor y vehículo gracias al nuevo Operating System X, que integra pantallas, controles físicos optimizados y un asistente personal inteligente mejorado.

Potencia y autonomía

El BMW iX3 50 xDrive equipa la tecnología BMW eDrive de sexta generación, con dos motores eléctricos que entregan 469 hp y 645 Nm de torque. Acelera de 0 a 100 km/h en 4.9 segundos y alcanza hasta 805 km de autonomía gracias a una batería de 108.7 kWh.

La nueva arquitectura de 800 voltios permite recargar del 10 al 80% en solo 21 minutos en cargadores rápidos, además de estrenar funciones de carga bidireccional (V2L, V2H y V2G).

Foto: BMW

Sostenibilidad y circularidad

El nuevo BWM iX3 reduce en un 34% la huella de carbono respecto a su antecesor en todo su ciclo de vida. Hasta un tercio de sus materiales provienen de insumos reciclados, incluyendo plásticos marinos y aluminio secundario.

Con su diseño innovador, eficiencia de nueva generación y un enfoque integral en sostenibilidad, el BMW iX3 se posiciona como el referente de los SUV eléctricos premium para la próxima década, además de ser el primero en recurrir a la plataforma Neue Klasse para luego ser empleada en el futuro Serie 3 y las nuevas generaciones de futuros modelos.

