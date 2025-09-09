Podemos decir que ya estamos en la temporada donde muchos conductores entran en pánico porque suelen dejar los trámites para el último momento. Y si hablamos de la licencia de conducir permanente en CDMX.

Este documento seguirá vigente únicamente hasta el diciembre de 2025, por lo que quedan poco más de tres meses para iniciar el trámite sin complicaciones. En Autopistas te contamos cómo agendar tu cita, qué requisitos necesitas y cuánto cuesta antes de que eliminen el trámite.

¿Hasta cuándo se puede tramitar la licencia de conducir permanente en CDMX?

La jefa de gobierno, Clara Brugada, habilitó este trámite en 2024 por tiempo limitado. Al inicio surgió la duda de si la licencia permanente solo estaría disponible durante ese año, pero la realidad es que seguirá vigente hasta el 31 de diciembre de 2025.

Si tu licencia de conducir aún está activa, puedes aprovecharlo y ya no lidiar con las renovaciones. Si lo dejas pasar significa que ya no habrá vuelta atrás, porque a partir de 2026 todas las licencias tendrán vigencia y deberán renovarse periódicamente.

Requisitos para tramitar la licencia permanente en CDMX

Si es tu primera vez solicitando la licencia, deberás presentar examen teórico de forma obligatoria, sin importar si la licencia es permanente o no.

En cambio, si solo vas a renovar tu licencia de conducir permanente, el proceso es mucho más sencillo:

Documentos y datos que necesitas

CURP

Código postal

Correo electrónico

Número de celular

¿Cómo renovar la licencia de conducir permanente?

Ingresa a tu cuenta Llave CDMX (si no tienes, deberás crearla con los datos anteriores). Selecciona la opción “Renovar licencia”. Da clic en “Agregar credencial” y después en “Licencia de conducir”. Captura tu CURP y selecciona el tipo de licencia. Ingresa el número que aparece en tu licencia física. Se generará un código QR para validación y podrás ver tu licencia directamente en la app.

¿Cómo tramitar la licencia permanente por primera vez?

Si es tu primera licencia de conducir permanente, necesitas aprobar un examen teórico presencial. Para ello:

Agenda tu cita en: http://app.semovi.cdmx.gob.mx/citas/ Descarga la guía de estudio que se proporciona a todos los aspirantes. Presenta el examen en la fecha programada y continúa con el trámite.

Costo de la licencia de conducir permanente

El costo de la licencia permanente en CDMX es de $1,500 pesos, ya sea renovación o primera expedición.

Es importante aclarar que no aplica para motociclistas. La ventaja es que este pago se hace una sola vez, evitando futuras renovaciones y costos adicionales.

