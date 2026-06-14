Cientos de capitalinos, turistas nacionales y extranjeros visitan la Aldea Global en el Bosque de Chapultepec, donde participan 31 países con stand para promover su gastronomía, artesanías y culturas.

Desde la Puerta de los Leones hasta el Monumento a los Niños Héroes, en el bosque de Chapultepec, las personas hacen una larga fila para comprar comida de otros países, conocer más sobre su vestimenta y participar en actividades. Todo ello, ante el Mundial de Futbol en la Ciudad de México.

Durante un recorrido realizado por EL UNIVERSAL se observaron cientos de personas con playeras de la selección mexicana y de otros equipos del mundo comprando salchichas alemanas, galletas estadounidenses y bebidas coreanas.

Lee también Detienen a tres personas en el FIFA Fan Fest del Zócalo; les aseguran celulares presuntamente robados y droga

Para Citlali Ángeles, quien vino desde Toluca, Estado de México, esta es una forma de conocer sobre la cultura de otros países, así como de sus vestidos y comidas. “Para los que no hemos tenido la oportunidad de salir del país es una muy buena opción”.

Aldea Global conquista Chapultepec; cientos disfrutan gastronomía y cultura de 31 países por el Mundial 2026. Foto: Santiago Cadena

En el caso de Juan, quien viene de Colombia, dijo que ha sido una experiencia maravillosa, puesto que ha tenido un recibimiento muy cálido por parte de los mexicanos.

[Publicidad]

“Tratan de volvernos una familia. Acá en el Bosque de Chapultepec todo está maravilloso, se siente el cariño que le brindan a uno”, subrayó.

Lee también “Somos futboleros y aquí estamos disfrutando”

Por lo tanto, hizo una invitación a los colombianos y personas de otras naciones a visitar México.

[Publicidad]

Además de los stands, al final de la aldea se colocó una pantalla grande donde la gente se puede reunir a ver los partidos de futbol de la Copa Mundial.

Aldea Global conquista Chapultepec; cientos disfrutan gastronomía y cultura de 31 países por el Mundial 2026. Foto: Santiago Cadena

Aunado a ello, en un escenario próximo se realizan conciertos de música y expresiones artísticas tanto de México como de otros países.

La Aldea Global estará disponible hasta el 21 de junio en el Bosque de Chapultepec en un horario de 10:00 a 18:00 horas.

[Publicidad]

LL