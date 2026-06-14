Por tercer día consecutivo, la fiebre por el Mundial 2026 tomó a la Ciudad de México con la realización del Gran Desfile Mundialista, que recorrió tres kilómetros de Paseo de la Reforma, en donde extranjeros y nacionales se unieron para admirar la historia y cultura de nuestro país.

Alrededor de las 11:00 horas, dos horas antes del inicio programado del desfile, la gente comenzó a arribar a la glorieta de la Diana Cazadora, punto en donde inició el recorrido que tuvo un total de 52 grupos que desfilaron hasta el Monumento a la Revolución. Colombianos, ecuatorianos, japoneses, franceses, brasileños y filipinos se encontraban cantando y bailando música mexicana.

Fue hasta las 13:18 horas, que la jefa de Gobierno, Clara Brugada, llegó a la Glorieta de la Diana Cazadora, acompañada de parte de su gabinete; sin embargo, la mandataria fue recibida entre rechiflas y abucheos.

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En el desfile participaron más de mil 400 artistas, músicos y bailarines que avanzaron por Paseo de la Reforma hasta Plaza de la República. Foto: Hugo Salvador/ El Universal

Durante más de dos horas, comparsas, carros alegóricos y bandas en vivo llenaron de color el Paseo de la Reforma. Las mascotas de los mundiales de 1970 y 1986, Juanito y Pique, quienes —en forma de globos gigantes— generaron nostalgia entre los asistentes.

Carros alegóricos evocaron momentos de los mundiales de 1970 y 1986, como el campeonato ganado por Brasil de la mano de Pelé, y la famosa Mano de Dios de Diego Armando Maradona, en el entonces Estadio Azteca.

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Otro momento nostálgico fue la presencia de las exfutbolistas mexicanas que participaron en el Mundial Femenil de 1971. Las mujeres fueron aplaudidas y vitoreadas por los asistentes.

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La cultura mexicana también fue eje central del desfile. Un carro alegórico con el que se hacía referencia al juego de pelota prehispánico fue el encargado de iniciar los contingentes.

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Además, se realizaron comparsas de los 32 estados y de las 16 alcaldías capitalinas, en las que destacó la presencia del mariachi, luchadores, chinelos, jarochos, aunado a la presencia de bandas musicales, como Sonido La Changa, que amenizó con el baile sonidero.

También desfilaron alebrijes con formas de ajolote, cacomixtle y colibrí. Mientras que la parte final del recorrido recreó el mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, de Diego Rivera, con la aparición de catrinas, organilleros, entre otros.

Juanito , la mascota del Mundial México 1970, hizo acto de presencia; algunos asistentes dijeron sentir nostalgia al ver la historia de las copas del mundo. Foto: Luis Camacho/ El Universal

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Turistas extranjeros se sumaron a la fiesta, los colombianos, con mayor presencia, se tomaron fotos con compatriotas cantando Cielito lindo, El rey, y hasta bailando Payaso de rodeo.

“Venimos de Colombia, desde Bogotá y el ambiente está increíble, la gente nos ha recibido espectacularmente. Vamos a un partido y ya al otro día nos volvemos, después de que veamos ganar a Colombia. ¡Vamos adelante, viva México cabrones!”, expresó Paula.

“La estamos pasando a todo taco, el clima está bueno, el ambiente bueno, ya México hizo su debut y le fue bien, ahora vamos nosotros contra Uzbekistán”, señaló Mauricio, también colombiano.

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“Me motiva muchísimo, me da un poquito de nostalgia ver toda la historia de los mundiales pasados y sentir que ahorita lo estamos viviendo. Como fanático del futbol es hermoso, todo el mundo está en la calle, está increíble. No quiero hacer comparación, pero siento que en Francia no es de fiesta, aquí sí es muy agradable, la gente está junta y es muy bonito”, comentó Tito, un francés que arribó desde hace tres meses a la Ciudad de México para disfrutar la justa mundialista.

Los enormes globos con forma de ajolote y Quetzalcóatl fueron de los más retratados.

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“Los globos, esos estaban muy padres, más los del jugador y la víbora”, dijo Iker, un pequeño de ocho años que asistió al desfile junto con sus padres, quienes lo ayudaron a subir a una de las bancas del camellón de Reforma, para que pudiera ver mejor.

La cultura mexicana fue eje central del desfile. El carro alegórico con el que se hacía referencia al juego de pelota prehispánico encabezó los contingentes. Foto: Luis Camacho/ El Universal ,

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“Nosotros somos futboleros, toda la familia y, pues, no tuvimos los recursos para ir al estadio, pero tratamos de disfrutar el Mundial lo más posible y aquí estamos”, comentó Martín, quien viajó desde Nezahualcóyotl, en el Estado de México, para ver el desfile.

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En el evento también hubo representantes de los países participantes en la justa deportiva, quienes aparecieron en bicis.

El desfile, en el que participaron más de mil 400 artistas, músicos y bailarines, avanzó por Paseo de la Reforma hasta Plaza de la República para concluir en el Monumento a la Revolución.

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