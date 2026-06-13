El Gobierno de la Ciudad de México dio a conocer que más de mil 400 participantes recorrieron tres kilómetros de la Diana Cazadora al Monumento a la Revolución, como parte del Desfile Mundialista que tuvo lugar este sábado 13 de junio en la Ciudad de México.

Alebrijes monumentales, comparsas, carros alegóricos y el emblemático Sonido La Changa llenaron de música y color las calles de la ciudad

Aspectos del Gran Desfile Mundialista. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

Al lugar acudió la jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien atestiguó, junto a familias de diversas alcaldías y de numerosas entidades de la República, el desfile que arrancó a las 13:00 horas de la Glorieta de la Diana Cazadora.

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El recorrido comenzó con una evocación de las raíces más profundas de la ciudad. Al ritmo de música en vivo, un carro alegórico inspirado en el Juego de Pelota abrió paso a medio centenar de danzantes prehispánicos, seguidos por una monumental ofrenda de muertos dedicada a leyendas del fútbol como Pelé, Ferenc Puskás y Paolo Rossi.

Aspectos del Gran Desfile Mundialista. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

Como parte del desfile también participó una comparsa de catrinas y una trajinera llevaron los colores y tradiciones de Xochimilco al corazón de la ciudad, mientras las figuras monumentales de ajolotes, colibríes, cacomixtles y alebrijes parecían custodiar el paso de chinelos, caporales, mariposas monarca y diversas expresiones provenientes de los pueblos originarios y de las 16 demarcaciones de la ciudad.

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