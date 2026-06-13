Cuautitlán Izcalli, Méx.- La circulación en el Circuito Exterior Mexiquense está cerrada a consecuencia del desbordamiento de un cárcamo, a la altura de Cuautitlán Izcalli.

La empresa operadora de la autopista de cuota, Aleatica, informó en redes sociales sobre la situación que además dejó un vehículo varado en la inundación.

La circulación está cerrada en la Plaza de Cobro T-6 de Cuautitlán Izcalli, en dirección a Toluca, agregó la empresa.

La situación dejó un vehículo varado en la inundación. Foto: Especial

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El cárcamo ubicado a la altura de la colonia Valle de las Flores se desbordó e inundó un tramo de la vialidad del Circuito Exterior Mexiquense.

En la zona ya hay personal de Aleatica, empresa responsable de la operación y mantenimiento de la arteria vial.

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