Metrópoli | 13-06-26 | 17:55 | Actualizada | 13-06-26 | 17:55 |

Cuautitlán Izcalli, Méx.- La circulación en el está cerrada a consecuencia del desbordamiento de un cárcamo, a la altura de .

La empresa operadora de la autopista de cuota, Aleatica, informó en redes sociales sobre la situación que además dejó un vehículo varado en la .

La circulación está cerrada en la Plaza de Cobro T-6 de Cuautitlán Izcalli, en dirección a Toluca, agregó la empresa.

La situación dejó un vehículo varado en la inundación. Foto: Especial
La situación dejó un vehículo varado en la inundación. Foto: Especial

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El cárcamo ubicado a la altura de la colonia Valle de las Flores se desbordó e inundó un tramo de la vialidad del Circuito Exterior Mexiquense.

En la zona ya hay personal de Aleatica, empresa responsable de la operación y mantenimiento de la arteria vial.

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