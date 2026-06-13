Ecatepec, Méx.- Un sujeto investigado por su probable participación en el homicidio de 3 personas, identificado como miembro de un grupo delictivo conocido como “Los Vallarta”, fue detenido por agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Fernando “N” estaría relacionado con la muerte de 3 personas el pasado 14 de mayo en Ecatepec, por una presunta disputa entre grupos delictivos para el control territorial para la venta de narcóticos.

Elementos de la FGJEM cumplimentaron una orden de aprehensión en contra del sujeto, mismo al que también investigan por tentativa de homicidio en agravio de una persona más.

Elementos de la FGJEM cumplimentaron una orden de aprehensión en contra del sujeto. Foto: iStock

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De acuerdo con las indagatorias de la Fiscalía mexiquense, Fernando “N” llegó en compañía de tres personas más al sitio donde se encontraban las víctimas y con armas de fuego dispararon y causaron la muerte de tres y dejaron lesionada a otra persona más.

Los agresores dejaron una cartulina en la que escribieron un mensaje intimidatorio en alusión al “Lic. Vallarta”, estructura criminal con orígenes en Jalisco.

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La FGJEM identificó al hoy detenido como uno de los probables participantes del ilícito y un juez concedió la orden de aprehensión para su captura.

Policías de Investigación lo detuvieron e ingresaron a un Centro Preventivo y de Readaptación Social de la zona. Foto: iStock

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Policías de Investigación lo detuvieron e ingresaron a un Centro Preventivo y de Readaptación Social de la zona, donde quedó a disposición de la autoridad judicial.

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La Fiscalía General de Justicia del Estado de México precisó que, en caso de ser declarado culpable, podría alcanzar una sentencia de 70 años por el delito de homicidio y de hasta 46 años por el de tentativa de homicidio.

Con el arresto de este sujeto, la Fiscalía ya suma 8 personas detenidas, integrantes de la célula criminal de “Los Vallarta”, la cual aparentemente estaría relacionada con actividades de homicidio, venta y distribución de narcóticos, cuya zona de operación sería en los municipios de La Paz y Ecatepec.

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Entre los detenidos se encuentran Fernando “N”, alias “El Lic. Vallarta”, identificado como probable líder de esta organización. Los detenidos se encuentran en diferentes etapas procesales.

vr/cr