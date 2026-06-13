San Simón de Guerrero, Méx.— Fueron instaladas 330 trampas contra el gusano barrenador en 11 municipios de la zona sur del Estado de México, como parte de las medidas de contención que realiza la Secretaría del Campo estatal.

Debido a su extensión, se trata del primer cerco perimetral zoosanitario de este tipo, implementado en México y diseñado con base en criterios epidemiológicos y estratégicamente ubicado para cubrir 155 kilómetros de frontera sanitaria, con el objetivo de proteger la zona centro y norte de la entidad ante la posible propagación de esta plaga, destacó la secretaría.

De acuerdo con María Eugenia Rojano Valdés, secretaria del Campo, este sistema de trampeo contribuirá a interrumpir el ciclo biológico de la mosca que provoca esta enfermedad, y se evita el nacimiento de aproximadamente 29 millones de larvas.

“Este cerco nos va a permitir que el gusano barrenador no avance a otros municipios que todavía no lo tienen, pues en esta temporada de calor, sumada a la humedad de las lluvias, aumenta el número de moscas”, señaló.

La funcionaria llamó a productoras y productores mexiquenses a reportar cualquier caso a los teléfonos 800 751 2100 y 55 3996 4462. Si bien los municipios de Tlatlaya, Luvianos y Amatepec son los que registran la mayor presencia del gusano barrenador, el cerco se implementa en Otzoloapan, Santo Tomás de los Plátanos, Zacazonapan, Tejupilco, San Simón de Guerrero, Texcaltitlán, Coatepec Harinas, Villa Guerrero, Tenancingo, Malinalco y Ocuilan, con el objetivo de impedir su propagación hacia zonas que actualmente permanecen libres de la plaga.

Rojano Valdés agregó que, como parte de la estrategia integral de atención, se están estableciendo módulos permanentes e itinerantes para brindar orientación, seguimiento y atención oportuna a las y los productores de las regiones bajo vigilancia sanitaria.

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Asimismo, se continuará con la entrega de 2 mil 500 kits zoosanitarios que contienen el medicamento conocido como Negasunt, pinzas para la extracción de larvas y tres frascos con alcohol para depositarlas.

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