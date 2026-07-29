Toluca, Méx.— Durante el primer trimestre de 2026, Petróleos Mexicanos (Pemex) detectó 189 perforaciones ilegales en ductos de hidrocarburo en el Estado de México; en el mismo periodo del año pasado se reportaron 95 casos, es decir, se registró un incremento de 98.95%, esto de acuerdo con el informe presentado por el Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación municipal.

Entre los municipios mexiquenses que reportan el mayor número de tomas clandestinas están: Axapusco, con 48; Huehuetoca, 30; Otumba, con 28; Coyotepec, 21; Soyaniquilpan de Juárez, 16; le siguen Teoloyucan, Acolman, Teotihuacán, Jilotepec y Tultitlán, con el resto de los ductos.

Esta situación posiciona al Estado de México en el tercer lugar a nivel nacional con más tomas clandestinas de hidrocarburos, Hidalgo ocupa el primer lugar, con 731.

En contraste, algunas entidades del país registraron reducciones importantes en la detección de tomas clandestinas, la lista la encabeza Sonora, que pasó de 18 a cuatro casos, le sigue Coahuila, al bajar de 130 a 41; en Tlaxcala disminuyeron de 78 a 25 casos, y Tamaulipas, de 285 a 95.

Operativo

El pasado 15 de julio, elementos del gabinete de seguridad cumplimentaron 14 órdenes de cateo contra el robo de hidrocarburos en diferentes municipios del Estado de México, donde aseguraron 10 vehículos tipo pipa, un tracto camión, cuatro camionetas, un automóvil y una motocicleta.

En tres depósitos se reportó un contenido aproximado de 6 mil 450 litros de gas LP. Además, aseguraron cinco armas de fuego, 59 cartuchos de diferentes calibres, 203 dosis de sustancias con características similares a posibles narcóticos.

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También se localizaron mangueras de alta presión, válvulas, herramientas, básculas grameras, numerario en moneda nacional, documentos, libretas con anotaciones, una máquina contadora de dinero y diversos dispositivos electrónicos.

Entre estos últimos se contabilizaron 26 teléfonos celulares, 27 chips telefónicos, tres tabletas electrónicas, un equipo de cómputo, una computadora portátil, cuatro memorias USB y un radio de comunicación; de igual forma, se incautaron 33 placas metálicas con números de identificación vehicular y cuatro identificaciones.

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