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Ecatepec, Méx. - El gobierno municipal habilitó un Sendero Seguro de casi 2 kilómetros de longitud en la carretera libre México-Pachuca, donde también fueron instaladas nueve esculturas monumentales de cartonería alusivas al torneo de fútbol.
El espacio ubicado a la altura de la cuarta sección del fraccionamiento Los Héroes Ecatepec fue inaugurado por la alcaldesa Azucena Cisneros Coss, quien dio a conocer a los vecinos que también se instalaron luminarias para que se convirtiera en un espacio alumbrado y deje de ser un sitio oscuro.
“Es un paseo con motivo del ‘pambol’. No solamente son las esculturas, fue toda la iluminación, se hizo todo un Sendero Seguro de casi dos kilómetros, guarniciones y banquetas de aquel lado y repavimentación de la antigua carretera a Pachuca gracias a nuestra gobernadora Delfina Gómez Álvarez”, dijo Cisneros Coss.
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Para la habilitación del Sendero Seguro, el gobierno de Ecatepec también incluyó la lateral de terracería de la carretera México-Pachuca, que inicia en Los Héroes Ecatepec Cuarta Sección y concluye en el entronque con el Puente de Fierro.
“Y de este lado hemos iluminado nosotros, intervenido toda una zona que era peatonal y estaba invadida, llenar de luz, recuperar este espacio con limpieza, intervención artística y actividad. Todos los vecinos hoy hablan de que es un lugar completamente, radicalmente distinto y que hoy lo disfrutan. Y con actividades culturales y deportivas, esto va a ser muy grande; lo merecen los vecinos, tener espacios bellos, tranquilos para el esparcimiento y la recreación”, mencionó la presidenta municipal.
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Además, notificaron a propietarios de negocios que deben retirarlos para que dejen de obstaculizar el tránsito por la vía pública con los autos o con otros objetos, pues invaden la calle lateral de terracería.
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Las nueve esculturas monumentales de cartonería instaladas son: Guerrero de Fuego, Ajolote Abrazando al Mundo, Ehécatl la Pasión del Futbol, Pepito Bambolero, Eca-Ajolota (de 9.5 metros de altura), El Juego de la Pelota, La Diosa Pambolera, Atlante y Chac Gool, elaboradas por destacados artistas y colectivos del Estado de México y Ciudad de México.
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Y Benjamín González Pérez, responsable de los Tonallis Ecatepec, fue el encargado de explicar el significado de las figuras, como el caso de la Diosa Futbolera: que es un homenaje a niñas y niños que juegan futbol en los llanos del municipio.
El Juego de la Pelota recuerda el ritual de los antiguos mexicanos; el rostro de la Eca-Ajolota de color rosa cuenta con rasgos de mujer indígena; y el Chac Gool rememora la figura de Chac Mool hallada en Ecatepec.
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