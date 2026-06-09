Ecatepec, Méx.- Misael “N”, alias “El Borregas”, uno de los objetivos prioritarios de las autoridades de los tres niveles de gobierno dentro de la “Operación Restitución”, fue vinculado a proceso por un juez del Poder Judicial del Estado de México, por el delito de extorsión.

Según la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), el imputado además es investigado por delitos como robo con violencia y despojo, entre otros.

Misael “N” era secretario estatal del autodenominado sindicato “25 de Marzo” y presidente de la Unión de Piperos de Ecatepec, organizaciones adheridas a la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales de la República Mexicana “USON”.

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De acuerdo a la FGJEM, el 12 de octubre de 2024, la víctima acudió a un predio ubicado en la colonia San Pedro Xalostoc, en el municipio de Ecatepec, momento en que se acercó un hombre para amenazarlo y pedirle que se retirara del terreno porque es propiedad de su jefe “Fragoso”.

Al día siguiente, las víctimas, acudieron nuevamente al predio, momento en que llegó el hoy vinculado en un vehículo tipo sedán, las interceptó y con un arma de fuego las amenazó con privarlas de la vida si no le entregaban un millón de pesos en efectivo para devolverles el terreno.

Al tener conocimiento de los hechos el agente del Ministerio Público inició las investigaciones correspondientes que permitieron identificar al probable responsable de los hechos, por lo que solicitó y obtuvo de un juez orden de aprehensión en su contra por el delito de extorsión.

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Al cumplimentar el mandato judicial, elementos de la corporación ingresaron a Misael “N” donde quedó a disposición de un juez, quien después de analizar las pruebas presentadas por la fiscalía determinó la vinculación a proceso del sujeto, medida cautelar de prisión preventiva y otorgó un mes de plazo para el cierre de investigación inicial.

Las indagatorias ministeriales han establecido que Misael “N” alias “El Borregas”, se encuentra investigado por diversos delitos como lesiones, despojo, extorsión, secuestro, narcomenudeo, robo, portación de arma de fuego, préstamos ilegales “gota a gota”, simulación de vehículo oficial y ataques a las vías de comunicación.

La “Operación Restitución" forma parte de la “Estrategia para la Restitución de la Propiedad”, impulsada por el gobierno del Estado de México.

LL