Ecatepec, Méx.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Víctor Iván “N”, profesor de una escuela secundaria en Ecatepec, por su probable responsabilidad en el delito de abuso sexual en agravio de una menor de edad.

Luego de su captura, el imputado ingresó al penal de Chiconautla y quedó a disposición un juez, que definirá su situación jurídica en las próximas horas.

El acusado de 52 años, enfrenta además un proceso previo por el mismo delito.

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Los hechos ocurrieron el 3 y el 22 de octubre de 2025 al interior del plantel educativo. La madre de la víctima, quien entonces tenía 13 años, presentó la denuncia por tocamientos de índole sexual.

El 15 de abril de 2026 un juez lo vinculó a proceso y le impuso prisión preventiva.

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El 29 de abril el imputado promovió juicio de amparo. El 25 de mayo obtuvo la suspensión definitiva de la medida.

El 27 de mayo se celebró la audiencia de revisión de medidas cautelares. La FGJEM solicitó mantener la prisión preventiva por el riesgo real para la víctima, quien ahora tiene 14 años, la diferencia de edad con el imputado y la relación maestro-alumna.

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También, argumentó riesgo de contacto mediante medios digitales, así como daño psicológico, emocional y posible reiteración de conductas.

El juez modificó la medida cautelar a una garantía económica de 70 mil pesos y presentación periódica ante el Centro Estatal de Medidas Cautelares (Cemeca).

Entre los argumentos del juez destacan que el profesor ya no ejerce el cargo docente y que cuenta con arraigo domiciliario.

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La fiscalía mexiquense solicitó una nueva audiencia de revisión para el 1 de junio, la cual se suspendió en espera del pronunciamiento de la autoridad federal sobre la suspensión concedida al imputado.

LL