Los cierres viales parciales por el Operativo de Última Milla con motivo de la inauguración del Mundial de Futbol comenzarán a las 23:00 horas de este miércoles; el cierre total será a partir de las 05:00 horas del jueves 11 de junio, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC).

Para el resto de los partidos, los cierres a la circulación en esta zona serán parciales desde 10 horas antes del partido, mientras que seis horas antes se hará el cierre total.

El 1 de junio, el titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, informó que en la inauguración de la Copa Mundial de Futbol, así como en los otros cuatro partidos en el Estadio Ciudad de México se implementará el Operativo de Última Milla, donde sólo podrán acceder peatones con boleto o que acrediten residencia en la zona, vehículos cuyos dueños cuenten con acreditación de residencia, además de patrullas, bomberos y ambulancias.

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El polígono de Última Milla estará limitado al norte por las avenidas Santa Úrsula; al sur por Circuito Azteca y la lateral del Periférico; al oriente por Calzada de Tlalpan, Acoxpa y Las Torres; y al poniente por avenida del Imán y Gran Sur.

También habrá 18 accesos peatonales, 12 semipeatonales y 30 vehiculares para el ingreso de los aficionados a la Última Milla.

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