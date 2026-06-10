Ecatepec, Méx. – La madrugada de este miércoles, la Policía Municipal de Ecatepec y la Secretaría de Marina (Semar) rescataron a un niño de seis años de edad, quien desapareció la noche del martes en la colonia San Agustín, al ser sustraído de un parque por un hombre, quien fue capturado por su probable participación en la privación ilegal de la libertad.

Policía de Ecatepec y semar rescataron a un niño de seis años de edad, quien desapareció la noche del martes en la colonia San Agustín. Foto: especial

De acuerdo con testimonios del abuelo del menor, se encontraba con su nieto en el parque de la colonia San Agustín cuando, en un descuido, el sujeto se aproximó, sin que el adulto mayor se diera cuenta, y se llevó al infante, por lo que pidieron la intervención policial y al sitio llegaron elementos del Sector 20, Policía Metropolitana, Célula de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Unidad de Atención a Víctimas y Marina.

Policía de Ecatepec y semar rescataron a un niño de seis años de edad, quien desapareció la noche del martes en la colonia San Agustín. Foto: especial

Las autoridades pusieron en práctica el protocolo correspondiente con la elaboración inmediata de la ficha de localización y se desplegó un cerco perimetral de búsqueda y localización, en coordinación con todos los agrupamientos de la corporación y Fuerza de Tarea Marina, y con el seguimiento personal del comisario de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, Luis Alberto Taylor González.

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El rastreo se realizó con seguimiento de cámaras de vigilancia de C4 y C5, y dispositivos particulares, además de la organización comunitaria, que permitieron ubicar al sujeto con el menor en inmediaciones de la avenida Central, para luego realizar patrullajes terrestres en diversas colonias, que permitieron ubicar en boulevard Río de los Remedios, en El Chamizal, al sujeto buscado, quien iba con el menor, que fue rescatado de inmediato.

Por estos hechos fue detenido Brayan “N”, de 21 años de edad, alias “Dragoberto”, quien al parecer es lavacoches de la zona, por lo que fue presentado a las instalaciones de la agencia del Ministerio Público Especializada en Violencia Intrafamiliar y Sexual (AMPEVIS), como probable responsable de privación ilegal de la libertad del menor de seis años.

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Daniel, nombre del niño, fue reintegrado sano y salvo con su familia, a quienes la Unidad de Atención a Víctimas otorgó contención psicológica y acompañamiento para las denuncias ante el Ministerio Público.

Policía de Ecatepec y semar rescataron a un niño de seis años de edad, quien desapareció la noche del martes en la colonia San Agustín. Foto: especial

mahc/LL