La Secretaría de Marina (Semar) informó que el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la dependencia, sostuvo reuniones con los altos mandos de la Marina y de la Guardia Costera de los Estados Unidos, para fortalecer la seguridad y reafirmar el compromiso contra la delincuencia organizada transnacional.

Del 3 al 5 de junio, el mando naval mexicano acordó con los almirantes James W. Kilby subjefe de operaciones navales, así como con Kevin E. Lunday, comandante de la Guardia Costera de EU, estrategias de seguridad marítima, búsqueda y rescate y combate a la pesca ilegal, en el marco de la cooperación entre ambos países basada en el respeto a la soberanía y confianza mutua.

La Semar aseguró en un comunicado emitido este sábado, que durante los encuentros que tuvo Morales Ángeles, las autoridades estadounidenses reconocieron la capacidad operativa de la Armada de México, por mar, aire y tierra, así como la cooperación entre ambas naciones.

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James W. Kilby subjefe de operaciones navales junto al almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Semar en México (06/06/2026). Foto: Especial

Destacando particularmente la efectividad del modelo de trinomio naval mexicano integrado por buque, helicóptero y patrulla interceptora, así como la incorporación de sistemas no tripulados que han ampliado significativamente las capacidades de vigilancia, reconocimiento y seguimiento de objetivos en el mar, afirmó la dependencia.

Asimismo, expuso que la agenda permitió refrendar que el espacio marítimo representa uno de los ámbitos más dinámicos y exitosos de la relación bilateral. A través de mecanismos de coordinación permanentes, México y Estados Unidos fortalecen su capacidad para enfrentar amenazas comunes, proteger rutas estratégicas de comercio, preservar los recursos marinos y garantizar la seguridad de millones de personas que dependen de la actividad marítima en ambos países.

Marina apuesta por fortalecer la seguridad de América del Norte

Afirmó que uno de los principales mensajes del secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, fue la importancia de fortalecer la Iniciativa de Seguridad y Protección Marítima para América del Norte (NAMSI), mecanismo trilateral que, explico, desde 2008 ha permitido coordinar esfuerzos para combatir actividades ilícitas en el entorno marítimo, intercambiar información estratégica y desarrollar operaciones coincidentes, manteniendo en todo momento el control soberano de las aguas jurisdiccionales de cada nación.

México y EU fortalecen seguridad contra la delincuencia transnacional (06/06/2026). Foto: Especial

En materia ambiental la Semar refirió que se reafirmó el compromiso de México en el cumplimiento de los acuerdos internacionales para la protección de especies marinas y el combate a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, particularmente en el Golfo de California y el Golfo de México, consolidando el liderazgo de la Secretaría de Marina como Autoridad Marítima Nacional.

Agregó que un tema de especial relevancia fue el fortalecimiento de la cooperación en Búsqueda y Rescate Marítimo. “Ambas instituciones acordaron reactivar los ejercicios binacionales SAREX, incrementar la capacitación especializada del personal naval y ampliar los mecanismos de interoperabilidad para responder de manera más eficiente ante emergencias marítimas”, subrayó la dependencia naval.

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Agregó que se abordó la implementación del sistema SAROPS 4.5, desarrollado en coordinación con la Guardia Costera de los Estados Unidos, una herramienta tecnológica de última generación que permitirá optimizar el empleo de recursos operativos y reducir significativamente los tiempos de búsqueda y localización de personas, embarcaciones y aeronaves en situación de emergencia.

“La agenda bilateral también confirmó la profundidad de la cooperación existente en materia de, protección de infraestructura portuaria, cooperación académica, ciberseguridad, capacitación especializada, interoperabilidad operativa y ejercicios multinacionales que han fortalecido las capacidades de la Armada de México y consolidado la confianza estratégica entre ambos países”, señaló.

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