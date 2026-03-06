En el marco del Plan Kukulcán, implementado rumbo a la Copa Mundial de Fútbol que inicia el próximo 11 de junio, la Secretaría de Marina (Semar) pondrá en marcha estrategias para la protección de puertos y aeropuertos, para garantizar la seguridad en sus instalaciones, así como prevenir e identificar cualquier riesgo o amenaza en el espacio aéreo y aguas territoriales.

El almirante Ramón Lara, comandante de la Fuerza de Tarea para la Copa Mundial 2026, explicó que además, la participación de la Armada se activará de manera inmediata a través del Plan Marina, en la cual tendrá una vertiente de apoyo, seguridad interior y atención de emergencias en los estadios mundialistas nacionales.

“El despliegue de personal se realizará conforme un esquema regional de reacción estratégica y movilidad operativa de mil 18 elementos. Por lo que en la Ciudad de México y Toluca estarán desplegados hacia el estadio en la Ciudad de México, Puerto de Manzanillo y hacia el estadio en Guadalajara”, detalló durante la conferencia matutina de este viernes 6 de marzo desde Zapopan, Jalisco.

Lee también Mundial 2026: Harfuch presenta Plan Kukulkán de seguridad; incluye cooperación con EU y Canadá

Elemento de la Secretaría de Marina. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

Mientras que en Matamoros sería desplegado hacia el estadio de Monterrey con aeronaves o vehículos terrestres. Este esquema, explicó, permite una respuesta escalonada, coordinada y eficiente, garantizando la presencia oportuna de capacidades tácticas, logísticas y control.

Por otra parte, informó que en el área metropolitana —que incluye el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el Aeropuerto Internacional de Toluca, así como el litoral del Pacífico, Lázaro Cárdenas, Michoacán y Manzanillo, Colima— se integrarán 3 mil 741 elementos para este fin.

Subrayó que se sumarán 8 mil 500 elementos de los diferentes mandos navales, lo que representarán 12 mil 241 elementos, quienes serán divididos en distintas tareas, como el monitoreo y análisis en busca de riesgos y amenazas para el evento con equipos de ciberseguridad, inteligencia táctica y de señales.

Lee también Mundial 2026: Alistan espacio especial para taxis de plataforma; no podrán ingresar al Aeropuerto de Guadalajara

AICM . Foto: Jorge Medellín/EL UNIVERSAL

“También tendremos a nuestro alcance el resguardo marítimo federal, que es a través de las capitanías de puerto en conjunto con unidades de protección y seguridad roman el control de embarcaciones que ingresan a las marinas turísticas con el fin de regular el movimiento de todos los turistas nacionales y extranjeros que entren por esa vía marítima”, explicó.

Frente a la presidenta Claudia Sheinbaum, el almirante indicó que se mantendrá el patrullaje marítimo con buques navales para salvaguardar la vida humana y mantener la soberanía de los mares del Estado. Además, se realizarán acciones encaminadas a seguimiento, disuasión, detección y contracciones del crimen organizado para evitar el tráfico ilegal de sustancias, personas, armas y explosivos.

Aseguró que se garantizará una navegación segura para todos los buques que transportan carga contenerizada de alto valor para posteriormente ser resguardada hacia su destino final por un grupo de seguridad de carreteras que sería la Guardia Nacional (GN).

Lee también Segob presenta avances de jornadas de paz en Jalisco; reconoce ferias deportivas y recuperación de espacios

Para el área metropolitana dentro de la Ciudad de México y el Aeropuerto Internacional de Toluca se implementarán equipos de búsqueda y rescate urbano, protección y seguridad aeroportuaria, así como reacción inmediata antimotines, intervención y contra terrorismo, drones y sistemas antidrones y elementos de sanidad naval.

“Hemos realizado también manejo de multitudes con eventos masivos. Se ha brindado capacitación en la operación con énfasis de derechos humanos, específicamente la no discriminación y prevención de la trata de personas. Así como la cadena de custodia y uso de la fuerza conforme a la normatividad vigente”, dijo el almirante.

Mencionó que personal de la Semar ha participado en ejercicios de simulacros y contra terrorismo en el Aeropuerto Internacional de Toluca. Asimismo, se implementarán procedimientos con el Gobierno Federal y la FIFA para el seguimiento de las personas y carga contenedora. Ramón Lara destacó que en Jalisco, Nayarit y Colima se reforzará la seguridad de los puertos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/apr