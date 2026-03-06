A menos de 100 días de la realización de la Copa FIFA 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que “se está desarrollando un espacio” para los taxis de plataforma, porque no podrán entrar al Aeropuerto Internacional de Guadalajara, ciudad sede de este evento.

En su conferencia mañanera de ese viernes 6 de marzo en Zapopan, Jalisco, Sheinbaum Pardo comentó que el gobierno estatal solicitó un espacio cerca del Aeropuerto “para que puedan estar ahí los servicios de plataforma”.

“Es muy importante siempre ponerse de acuerdo con quienes operan los servicios de taxi y también quienes desean este uso (de plataformas). Entonces, tomando esto, en consideración se está desarrollando un espacio”, dijo la Mandataria federal.

De acuerdo con la información estatal, se está adecuando un predio cerca del Aeropuerto para que las personas puedan pedir su transporte a través de aplicaciones.

Los y las visitantes tendrán que tomar un autobús proporcionado por el Aeropuerto para que puedan solicitar su transporte de plataforma.

