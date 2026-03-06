La mañanera de Sheinbaum, 06 de marzo, minuto a minuto

Este viernes 06 de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza su conferencia matutina desde Guadalajara, Jalisco, para informar sobre los avances en materia de seguridad en la entidad.

JUnto al gabinete de Seguridad, la Mandataria presenta los datos sobre homicidios dolosos, actos violentos, detenciones, incautaciones y demás información sobre el tema.

Nación 09:09 AM Omar García Harfuch sostiene que el cuerpo entregado a familiares fue el del capo Nemesio Oseguera; aclara que el convoy de seguridad que estuvo presente durante los traslados del cuerpo a distintos puntos entre la Ciudad de México y Jalisco fueron para proteger a la ciudadanía, no para cortejar al capo del narcotráfico. Indica que hay un reforzamiento permanente en el estado, para que la seguridad de los pobladores y turistas esté asegurada.

Nación 09:03 AM La Presidenta habla sobre los servicio de autos por plataforma, plantea que el gobierno de Jalisco solicitó un espacio contiguo al Aeropuerto Internacional de Guadalajara, para que estos autos puedan brindar sus servicios y no tengan conflicto con los taxis que operan en el aeropuerto.

Nación 08:46 AM Claudia Sheinbaum asegura que se va a seguir trabajando como hasta ahora con Estados Unidos, tras la salida de Kristi Noem, Secretaria de Seguridad Nacional de dicho país.

Nación 08:34 AM "Todavía estamos recibiendo confirmaciones", dice Claudia Sheinbaum sobre la asistencia de jefes de Estado al Mundial 2026. Sobre el caso del Rancho Izaguirre, la Presidenta indica que la FGR está por dar información sobre el caso. Omar García Harfuch indica que van 47 detenidos implicados en este hecho.



Nación 08:17 AM La secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) implementará el Plan Kukulcán que contempla 99 mil efectivos en la Ciudad de México, Jalisco, y Monterrey para hacer frente ante los antagonismos que atenten contra la seguridad nacional.

El general Román Villalvazo Barrios, presentan la estrategia de Defensa, para implementar en el Mundial 2026. Invita a los asistentes del Mundial 2026 a abstenerse de volar drones en Jalisco que no estén registrados "en la lista blanca".



Nación 07:59 AM Omar García Harfuch informa que, de octubre de 2024 a enero de 2026, se detuvieron a 890 personas por delitos de alto impacto, se incautaron 626 armas de fuego, 10 mil 440 kilogramos de drogas y destacó la detención de 44 extorsionadores del 5 de julio de 2025 al 30 de enero de 2026. Resalta la detención y abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho", Rubén "N", alias "R1" y Hugo "N", alias "El Tuli", tras el operativo para detener al capo del Cártel Jalisco Nueva Generación. Presenta las acciones para la Copa Mundial FIFA 2026 que se llevarán a cabo en Jalisco.

Nación 07:55 AM Rosa Icela Rodríguez Velázquez presenta los avances en las mesas de paz; indica que la secretaría de Gobernación llevó a cabo 91 mil 309 servicios y trámites. Adelanta que el 26 de marzo se realizarán al menos 500 actividades deportivas en la entidad. Respecto al programa Sí al desarme, Sí a la paz, la secretaria de Gobernación informa que se intercambiaron 82 armas de fuego por dinero en efectivo.

Nación 07:47 AM Marcela Figueroa presenta el reporte de incidencia delictiva al corte de enero de 2026. Indica que, en 18 meses, el promedio diario de víctimas de homicidio doloso bajó 47% en Jalisco. Respecto al mismo delito, pero de manera anual, se registró una baja de 12%.

Nación 07:41 AM Inicia la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum. Esta mañana acompañan a la Presidenta Pablo Lemus, gobernador de Jalisco; Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación; Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Trevilla Trejo, secretario de Defensa Nacional; Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina; Guillermo Briseño Lobera, comandante de la Guardia Nacional; Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; Bulmaro Juárez, presentador de la sección Suave Patria. La Presidenta anuncia una reunión para esta mañana con empresarios de Jalisco al terminar su conferencia matutina, así como una visita al Tren Ligero. Envía un mensaje a los jaliscienses, tras los hechos violentos que se presentaron hace dos semanas, tras el abatimiento de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, líder criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

