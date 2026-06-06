Con la llegada de junio cambian los alimentos de temporada, por lo que es un buen momento para aprovechar frutas, verduras y otros alimentos que se encuentran en su mejor momento por su sabor, frescura y disponibilidad.

Además, consumir productos de temporada beneficia tu economía. Por ello, te compartimos cuáles son los alimentos que conviene incluir en tu lista este mes.

¿Por qué comprar alimentos de temporada?

Consumir frutas y verduras de temporada ofrece beneficios en su sabor, para la nutrición y la economía del hogar. La nutrióloga Wendy López, en un artículo para la American Heart Association, explica dichos alimentos presentan diferencias notables dentro o fuera de este periodo.

Y es que el tiempo que transcurre entre la cosecha y el consumo influye en el contenido nutricional de los productos frescos, por ejemplo, nutrientes como la vitamina C disminuyen sus propiedades con el almacenamiento prolongado.

Otro beneficio es la variedad, puesto que adaptar la alimentación en las estaciones del año permite incorporar diferentes frutas y verduras a nuestras comidas.

Y en la economía del hogar, los productos de temporada son más accesibles debido a una mayor disponibilidad en el mercado; por el contrario, los alimentos fuera de temporada requieren transporte, almacenamiento y refrigeración adicionales, lo que eleva su costo final.

Los alimentos de temporada ofrecen un sabor más intenso. Foto: Unsplash

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¿Qué verduras son de temporada en junio?

De acuerdo con información del ASPIC Instituto Gastronómico, la primera verdura de temporada en este mes es la acelga. Dicho alimento aporta vitamina C, K, hierro, potasio y magnesio que previenen la anemia, mejoran la digestión y regulan el azúcar en sangre.

Otras opciones son el ajo y la cebolla, presentes en la cocina y útiles para combatir infecciones respiratorias, fortalecer el sistema inmunológico, favorecer la microbiota intestinal y combatir el daño celular con sus antioxidantes, quercetina, vitamina C y B.

También se recomienda consumir apio, berro, espinaca y lechuga, verduras reconocidas por su alto contenido de agua y fibra que estimula el tránsito intestinal y repone los líquidos en el organismo, sobre todo cuando hace calor.

Entre otras alternativas saludables podemos mencionar:

Calabaza: Karla Leal, dietista del portal Tua Saúde, destaca sus carotenoides con propiedades antioxidantes

Chayote: aporta agua, fibra, flavonoides y vitamina C

Ejotes y nopales: apreciados por su contenido de fibra, un componente esencial para el adecuado funcionamiento del sistema digestivo

Verdolagas: planta que aporta antioxidantes y ácidos grasos Omega-3 de origen vegetal, según información de Tua Saúde.

Chícharo, elote y chile poblano, coliflor, jitomate, pepino y zanahoria.

Antes de consumirlas, debes desinfectar las verduras. Foto: Unsplash

¿Qué frutas son de temporada en junio?

Por otra parte, de acuerdo con la Dirección General de Personal y la Dirección de los CENDI y Jardín de Niños, a través de la Coordinación de Nutrición, hay dos frutas de temporada este mes y no te pueden faltar en la mesa.

La primera es la pitahaya, un fruto exótico que proviene de un cactus, su cáscara no tiene espinas y puede encontrarse en tonos amarillos, rosados o rojizos.

Su sabor varía entre dulce y ligeramente ácido, por lo que es posible comerla sola, en ensaladas, en bebidas o en postres.

En México, la variedad amarilla suele encontrarse entre enero y marzo, mientras que las variedades rosadas alcanzan su mejor momento en los meses de junio a agosto.

Pero además, esta fruta aporta diversos nutrientes como vitamina C y del complejo B, entre ellas tiamina (B1), riboflavina (B2) y niacina (B3). Asimismo, es abundante en potasio, hierro, calcio y fósforo, así como fibra y un bajo aporte calórico.

La pitahaya es una fruta exótica que tiene pulpa blanca, roja o amarilla. Foto: Freepik

Y en segundo lugar tenemos al mamey; aunque frecuentemente se usa para la preparación de licuados, nieves, yogures y postres, se disfruta igual de delicioso solo.

Además de ser un alimento versátil, aporta carbohidratos, vitaminas A y C, así como minerales como calcio, hierro y fósforo.

Otro dato curioso es que su característico color anaranjado se debe a su alto contenido de carotenoides, compuestos con propiedades antioxidantes que protegen las células del organismo y ayudan al buen funcionamiento del sistema inmunológico.

Si quieres comer un mamey dulce, cómpralo en la temporada de junio. Foto: Unsplash

Sin duda, los alimentos de temporada en junio le darán un toque a tus comidas diarias y cuidarán tu bolsillo.

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