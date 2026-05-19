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Los son uno de esos platillos que demuestran que no hace falta complicarse para comer delicioso. Con ingredientes sencillos es posible preparar una comida completa, económica y reconfortante.

Aunque tradicionalmente se gratinan en horno, no todos cuentan con uno en casa o simplemente buscan una opción más rápida. Y la buena noticia es que sí existen otros métodos para prepararlos.

Si quieres saber cómo, en te compartimos una receta que se caracteriza por su combinación de chorizo y queso.

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¿Cuál es el origen de los molletes?

Aunque hoy son un clásico de la cocina mexicana, los tienen raíces compartidas con España.

En aquel país, el término “mollete” se utiliza para referirse a un tipo de pan suave, particularmente popular en regiones como Andalucía. Sin embargo, al llegar a México, su preparación evolucionó y adquirió identidad propia.

De acuerdo con Larousse Cocina, la versión mexicana nació de la mezcla de ingredientes básicos y accesibles: bolillo o telera, frijoles refritos y queso gratinado.

Por su sencillez y buen sabor, este platillo se convirtió en una opción popular dentro de hogares, cafeterías y fondas. Y al cabo de un tiempo comenzaron a surgir versiones más completas con ingredientes como jamón, tocino, champiñones, chorizo o chorizo con queso.

Actualmente, los molletes son considerados un clásico del desayuno mexicano, aunque su versatilidad permite disfrutarlos en cualquier momento del día.

Los molletes tienen su origen en España, pero en México fueron adaptados con ingredientes locales. Foto: Imagen generada con IA
Los molletes tienen su origen en España, pero en México fueron adaptados con ingredientes locales. Foto: Imagen generada con IA

¿Cómo hacer molletes de chorizo y queso sin horno?

De entre todas las versiones, es imposible no resistirse a los molletes de chorizo con queso, que se distinguen por su toque especiado y cremoso, con un pan crujiente por fuera y suave por dentro.

En definitiva, son ideales para un desayuno abundante, una comida ligera e incluso como botana para compartir en la mesa.

Y lo mejor de todo es que es posible prepararlos sin horno, lo que te ahorra tiempo esos días en que andas a las prisas. A continuación, te dejamos la :

Ingredientes:

  • 2 bolillos partidos a la mitad
  • 1 taza de frijoles refritos
  • 100 g de chorizo
  • 1 taza de queso manchego, Oaxaca o mozzarella rallado
  • 1 cucharada de mantequilla o aceite
  • Pico de gallo al gusto (jitomate, cebolla, chile y cilantro)

Procedimientos:

  1. Coloca el chorizo en una sartén caliente y cocina a fuego medio, desmenuzándolo con una cuchara hasta que quede bien dorado. Retira el exceso de grasa si es necesario.
  2. Unta un poco de mantequilla en la base de los bolillos y colócalos en un sartén o comal con la parte interior hacia abajo durante 2 minutos para que queden crujientes.
  3. Retira el pan del fuego y unta una capa generosa de frijoles refritos sobre cada mitad. Después coloca chorizo al gusto y cubre con queso rallado.
  4. Vuelve a poner los molletes en la sartén a fuego bajo y tapa durante 3 a 5 minutos para que se funda el queso.
  5. Retira del fuego y agrega pico de gallo encima.
  6. Sirve y disfruta.

Los molletes de chorizo y queso sin horno son prueba de que una receta sencilla puede convertirse en un platillo lleno de sabor.

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