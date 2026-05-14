Aunque en algunas entidades de la República Mexicana está lloviendo, la mayor parte del territorio se mantiene con climas cálidos y eso es motivo suficiente para preparar una refrescante agua de coco con nuez.

El coco, al ser una fruta abundante en agua y rica en minerales como el sodio, puede convertirse en la mejor opción para mantener hidratada a tu familia. Por eso, hoy te decimos cómo aprovecharlo en una deliciosa bebida.

¿Qué tan hidratante es el agua de coco?

Una artículo de Mayo Clinic señala que el coco es una fruta con gran carga de electrolitos (sodio, potasio y magnesio), bajos niveles de azúcares y pocas calorías.

Por lo anterior, su consumo puede ayudar en la reposición de los líquidos que se pierden al sudar o al tener enfermedades gastrointestinales, comunes en la época de calor por la descomposición acelerada de los alimentos.

Según explica la Fundación Española del Corazón, su porcentaje de agua depende del nivel de maduración. "Cuanto menos maduro esté el fruto, más abundante y rico en nutrientes será".

Solo por detrás de la grasa, el agua es el segundo elemento predominante en la fruta, tanto en el líquido interior como en la pulpa.

Pero además, es rico en fibra que mejora el tránsito intestinal; selenio que contribuye al mantenimiento de las uñas y el cabello; hierro que estimula la producción de glóbulos rojos y hemoglobina; y potasio que mantiene la presión arterial baja.

Debido a que el coco es una fruta con sabor ligeramente dulce, que no agrada al paladar de todas las personas, se recomienda combinarlo con otros ingredientes como el caso de esta receta que integra nuez.

El agua de coco con nuez tiene un perfil ligeramente dulce. Foto: Imagen generada con IA

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¿Cómo hacer agua de coco con nuez?

Si quieres aprovechar las propiedades hidratantes de este fruto, te compartimos una receta de agua de coco con nuez en su versión fresca y cremosa, como para tomar bien fría en un día de calor.

Porciones: 4 vasos

Ingredientes:

2 tazas de agua de coco natural

1 taza de leche (puede ser entera, deslactosada o vegetal)

1/2 taza de nuez

3 cucharadas de leche condensada (al gusto)

1 cucharadita de vainilla

1 taza de hielo

Coco rallado, nuez picada y canela en polvo para decorar

Procedimientos:

Lava las nueces, escúrrelas y colócalas en la licuadora. Agrega el agua de coco, la leche, la crema de coco, la leche condensada al gusto y la vainilla. Licúa hasta que la mezcla quede tersa y espumosa. Añade un poco de hielo y vuelve a licuar unos segundos. Prueba: si la quieres más dulce, agrega un poco más de leche condensada; si la quieres más ligera, añade más agua de coco. Sirve en vasos fríos y decora con un poco de coco rallado, canela o nuez picada.

Entre menos maduro, más agua contiene el coco. Foto: Freepik

Tip Menú

Lleva el agua por 30 minutos al refrigerador antes de servir. De esta manera su sabor se integra mejor y queda más refrescante.

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