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El flan es un postre que suele prepararse en horno, pero existen otros métodos para prepararlo cuando no hay luz, cuando no se cuenta con este electrodoméstico o cuando no hay suficiente tiempo.
¿Quieres saber cómo? Sigue leyendo porque aquí te damos una receta exprés.
¿Cuál es el origen del flan?
La palabra flan proviene del francés y tiene sus raíces en el término latino fladon, que a su vez deriva del vocablo germánico flado y significa “torta plana”.
Aunque su historia se remonta a la antigua Roma; en un intento por aprovechar el excedente del huevo, se crearon recetas con natillas dulces y saladas.
Con el paso del tiempo, este postre fue tomando influencias de la gastronomía europea, mientras que se le empezaron a añadir ingredientes como la leche y la vainilla.
El blog del restaurante Socarrat señala que, durante su expansión por Europa, el flan se consumió en versiones saladas hechas con pescado o carne, y sazonadas con especias como la pimienta.
Posteriormente, los españoles retomaron su receta y la transformaron incorporando caramelo, lo que dio origen a la versión dulce.
Una vez que este postre tocó tierra en América, surgieron nuevas variaciones como el napolitano, café, chocolate, mango y muchas más.
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¿Cómo hacer flan sin horno?
Preparar un flan sin horno es posible y con nuestra receta te enseñamos a elaborarlo con 4 ingredientes.
El método de cocción es a baño María, que consiste en colocar un recipiente dentro de otro y luego se dejan a fuego bajo. Así que toma nota porque estos son los pasos:
Ingredientes:
- 2 latas de leche condensada
- 2 latas de leche evaporada
- 6 huevos grandes
- 1 1/2 tazas de azúcar
Procedimientos:
- Coloca el azúcar en una sartén a fuego medio y deja que se derrita hasta formar un caramelo dorado.
- Vierte el caramelo en un molde grande y distribúyelo en el fondo. Realiza este procedimiento con cuidado para no quemarte.
- En una licuadora, mezcla la leche condensada, la leche evaporada y los huevos.
- Vierte la mezcla en el molde con el caramelo.
- Cubre el molde con papel aluminio.
- Coloca el molde cubierto dentro de otro más grande.
- Pon una olla más grande con agua e introduce los recipientes.
- Cocina el flan a baño María durante 60 a 75 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga limpio.
- Deja enfriar tu flan a temperatura ambiente y refrigera mínimo 2 horas antes de desmoldar.
Este flan puede servirse solo o acompañado con cajeta, chocolate líquido y hasta fruta. Todo depende de tus gustos. ¿Te animas a prepararlo?
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