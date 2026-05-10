El flan es un postre que suele prepararse en horno, pero existen otros métodos para prepararlo cuando no hay luz, cuando no se cuenta con este electrodoméstico o cuando no hay suficiente tiempo.

¿Quieres saber cómo? Sigue leyendo porque aquí te damos una receta exprés.

¿Cuál es el origen del flan?

La palabra flan proviene del francés y tiene sus raíces en el término latino fladon, que a su vez deriva del vocablo germánico flado y significa “torta plana”.

Aunque su historia se remonta a la antigua Roma; en un intento por aprovechar el excedente del huevo, se crearon recetas con natillas dulces y saladas.

Con el paso del tiempo, este postre fue tomando influencias de la gastronomía europea, mientras que se le empezaron a añadir ingredientes como la leche y la vainilla.

El blog del restaurante Socarrat señala que, durante su expansión por Europa, el flan se consumió en versiones saladas hechas con pescado o carne, y sazonadas con especias como la pimienta.

Posteriormente, los españoles retomaron su receta y la transformaron incorporando caramelo, lo que dio origen a la versión dulce.

Una vez que este postre tocó tierra en América, surgieron nuevas variaciones como el napolitano, café, chocolate, mango y muchas más.

El principal ingrediente del flan tradicional es el huevo. Foto: Pexels

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¿Cómo hacer flan sin horno?

Preparar un flan sin horno es posible y con nuestra receta te enseñamos a elaborarlo con 4 ingredientes.

El método de cocción es a baño María, que consiste en colocar un recipiente dentro de otro y luego se dejan a fuego bajo. Así que toma nota porque estos son los pasos:

Ingredientes:

2 latas de leche condensada

2 latas de leche evaporada

6 huevos grandes

1 1/2 tazas de azúcar

Procedimientos:

Coloca el azúcar en una sartén a fuego medio y deja que se derrita hasta formar un caramelo dorado.

Vierte el caramelo en un molde grande y distribúyelo en el fondo. Realiza este procedimiento con cuidado para no quemarte.

En una licuadora, mezcla la leche condensada, la leche evaporada y los huevos.

Vierte la mezcla en el molde con el caramelo.

Cubre el molde con papel aluminio.

Coloca el molde cubierto dentro de otro más grande.

Pon una olla más grande con agua e introduce los recipientes.

Cocina el flan a baño María durante 60 a 75 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga limpio.

Deja enfriar tu flan a temperatura ambiente y refrigera mínimo 2 horas antes de desmoldar.

Este flan puede servirse solo o acompañado con cajeta, chocolate líquido y hasta fruta. Todo depende de tus gustos. ¿Te animas a prepararlo?

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