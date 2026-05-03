Dependiendo de la estación del año, es común encontrar con mayor presencia ciertas frutas, verduras y pescados, ya sea en los mercados locales o en las cadenas de supermercados.

A esos productos se les conoce como alimentos de temporada, y ofrecen mayor frescura, mejor sabor, buena calidad y un precio más bajo.

Si quieres añadirlos a tus comidas, en Menú te decimos cuáles son los de mayo.

¿Cuáles son los alimentos de temporada en mayo?

Mayo marca la transición plena hacia la primavera en muchas regiones y el inicio de una mayor variedad de productos frescos. Durante esta época, los mercados se llenan de frutas y verduras que no sólo destacan por su sabor, sino también por su valor nutricional.

Estos productos suelen ser más ricos en vitaminas y minerales, y más sostenibles. Además, incorporarlos permite diversificar las comidas y disfrutar de sabores más intensos y naturales.

Durante mayo, de acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, los alimentos para comer son:

Frutas:

Ciruela

Fresa

Chabacano

Limón

Mamey

Mango

Melón

Pera

Naranja

Papaya

Sandía

Toronja

Plátano

Piña

verduras:

Berenjena

Cebolla

Garbanzo

Acelga

Ajo

Betabel

Col

Coliflor

Chile verde

Ejote

Espinaca

Jitomate

Lechuga

Papa

Zanahoria

Pescados:

Atún

Mojarra

Sardina

Comprar alimentos de temporada beneficia a los consumidores, vendedores y agricultores. Foto: Unsplash

Leer también Cuándo y dónde será el Festival de Pizza y Pasta 2026 en CDMX

¿Cómo escoger las mejores frutas y verduras de temporada?

Para escoger frutas y verduras en el mercado, revisa las siguientes características:

Color

Verifica que las frutas o verduras tengan un color uniforme, pues según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, esa coloración influye en su sabor.

Si el color es uniforme, quiere decir que el sabor del producto es dulce; por otro lado, si tiene manchas o zonas descoloridas, es señal de que no ha madurado lo suficiente.

Textura

Otra característica a la que debes prestar atención es qué tan agradable es la fruta o verdura al tacto.

Si al apretar el alimento no tiene suficiente rigidez y tu dedo se hunde, quiere decir que no ha madurado o ya se pasó de tiempo; pero si presenta una textura firme, es el momento óptimo para consumirlo.

Aroma

Las frutas y verduras frescas tienen un olor suave, agradable y característico de cada alimento; no deben oler fuerte porque podrían suponer descomposición.

Revisa con cuidado las frutas y verduras antes de comprarlas. Foto: Freepik

¡Listo! Ahora que ya sabes todo sobre los alimentos de temporada, empieza mayo con nuevos platillos. Recuerda siempre lavar tus productos frescos antes de consumirlos.

Leer también Cuántas calorías tiene el pay helado de limón

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters