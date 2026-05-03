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Dependiendo de la estación del año, es común encontrar con mayor presencia ciertas , verduras y pescados, ya sea en los mercados locales o en las cadenas de supermercados.

A esos productos se les conoce como alimentos de temporada, y ofrecen mayor frescura, mejor sabor, buena calidad y un precio más bajo.

Si quieres añadirlos a tus comidas, en te decimos cuáles son los de mayo.

¿Cuáles son los alimentos de temporada en mayo?

Mayo marca la transición plena hacia la primavera en muchas regiones y el inicio de una mayor variedad de productos frescos. Durante esta época, los mercados se llenan de frutas y verduras que no sólo destacan por su sabor, sino también por su valor nutricional.

Estos productos suelen ser más ricos en vitaminas y minerales, y más sostenibles. Además, incorporarlos permite diversificar las comidas y disfrutar de sabores más intensos y naturales.

Durante mayo, de acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, los alimentos para comer son:

Frutas:

  • Ciruela
  • Fresa
  • Chabacano
  • Limón
  • Mamey 
  • Mango
  • Melón
  • Pera
  • Naranja
  • Papaya
  • Sandía
  • Toronja
  • Plátano
  • Piña

verduras:

  • Berenjena
  • Cebolla
  • Garbanzo
  • Acelga
  • Ajo
  • Betabel
  • Col
  • Coliflor
  • Chile verde
  • Ejote
  • Espinaca
  • Jitomate
  • Lechuga
  • Papa
  • Zanahoria

Pescados:

  • Atún
  • Mojarra
  • Sardina
Comprar alimentos de temporada beneficia a los consumidores, vendedores y agricultores. Foto: Unsplash
Comprar alimentos de temporada beneficia a los consumidores, vendedores y agricultores. Foto: Unsplash

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¿Cómo escoger las mejores frutas y verduras de temporada?

Para escoger frutas y verduras en el mercado, revisa las siguientes características:

Color

Verifica que las frutas o verduras tengan un color uniforme, pues según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, esa coloración influye en su sabor.

Si el color es uniforme, quiere decir que el sabor del producto es dulce; por otro lado, si tiene manchas o zonas descoloridas, es señal de que no ha madurado lo suficiente.

Textura

Otra característica a la que debes prestar atención es qué tan agradable es la fruta o verdura al tacto.

Si al apretar el alimento no tiene suficiente rigidez y tu dedo se hunde, quiere decir que no ha madurado o ya se pasó de tiempo; pero si presenta una textura firme, es el momento óptimo para consumirlo.

Aroma

Las y verduras frescas tienen un olor suave, agradable y característico de cada alimento; no deben oler fuerte porque podrían suponer descomposición.

Revisa con cuidado las frutas y verduras antes de comprarlas. Foto: Freepik
Revisa con cuidado las frutas y verduras antes de comprarlas. Foto: Freepik

¡Listo! Ahora que ya sabes todo sobre los alimentos de temporada, empieza mayo con nuevos platillos. Recuerda siempre lavar tus productos frescos antes de consumirlos.

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