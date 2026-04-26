Para los amantes de la pizza y la pasta, la Ciudad de México será sede de un evento gastronómico imperdible. Aquí podrán disfrutar desde versiones tradicionales hasta propuestas más innovadoras.

Si eres foodie y amante de la comida italiana, hoy te contamos todos los detalles del Festival de Pizza y Pasta 2026.

El Festival de Pizza y Pasta 2026 es un evento imperdible para los foodies. Foto: Freepik

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¿Qué habrá en el Festival de Pizza y Pasta 2026?

El Festival de Pizza y Pasta 2026 es considerado como el más grande de México y, además de presentarse en nuestra capital, también tendrá actividades en la ciudad de Monterrey.

Aunque la comida italiana es su principal atracción, este evento va mucho más allá de solo degustar platillos, pues ha sido diseñado como una experiencia para convivir y hasta aprender a recetas.

Aquí, los asistentes encontrarán pizzas y pastas preparadas al momento, lo que garantiza la frescura de sus ingredientes y la versatilidad de los mismos, pasando de sabores tradicionales hasta propuestas modernas.

También contará con espacios como un mercado, pensado para las personas que desean comprar ingredientes y utensilios italianos.

Y de igual manera, se impartirán talleres y conferencias gastronómicas para aprender sobre técnicas, historia y consejos de la gastronomía de Italia.

Otro dato a destacar es que se habilitará una zona de postres, con opciones para probar como el gelato (helado típico italiano) y repostería artesanal.

Finalmente, y para cerrar con broche de oro la jornada, habrá un concurso para encontrar la mejor pizza. Esta competencia reunirá a chefs de diferentes categorías y el público será parte del jurado.

No te puedes perder el concurso del Festival de Pizza y Pasta 2026. Foto: Unsplash

¿En qué fecha será el Festival de Pizza y Pasta 2026?

El Festival de Pizza y Pasta 2026 de la CDMX se llevará a cabo el viernes 14, sábado 15 y domingo 16 de agosto. La cita será en Campo Marte, ubicado en Paseo de la Reforma 5, Bosque de Chapultepec I Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.

Aunque se llevará a cabo en agosto, ya se sabe que el aforo máximo será de 15,000 asistentes, distribuyéndolos en 5,000 registros por día. Una vez que se alcance el límite diario, no se permitirán más solicitudes.

¡Aparta tu lugar! Realiza tu registro directamente en el sitio https://pizzaypasta.mx/registro-cdmx/. ¿Ya sabes con quién vas a ir?

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