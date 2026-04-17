Si te gusta desayunar, comer o cenar nopales, ya sea en tacos o en guisados, pero su textura babosa no te es agradable, hay varias formas de eliminarla sin afectar su sabor, y aquí te contamos cuáles son.

La baba del nopal ayuda a que crezca en climas adversos. Foto: Freepik

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¿Cuáles son los beneficios de comer nopales?

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, los nopales forman parte del grupo de los cactus y se caracterizan por sus pencas planas, cubiertas de pequeñas espinas y gloquidios (espinas diminutas).

Es un alimento muy completo, ya que aportan fibra soluble e insoluble, lo que ayuda a mejorar la digestión, prevenir el estreñimiento y mantiene estables los niveles de azúcar en la sangre; además, generan una sensación de saciedad, lo que puede ayudar a quienes buscan controlar su peso corporal.

Los nopales también contienen nutrientes esenciales, como vitamina C, que fortalece el sistema inmunológico; vitamina A, importante para la vista y la piel; y minerales como calcio y magnesio, esenciales para los huesos y los músculos.

A esto se suman antioxidantes como los polifenoles y flavonoides, que ayudan a proteger las células del daño degenerativo y contribuyen a mantener el buen funcionamiento del organismo.

El nopal es una cactácea que muy característica de México. Foto: Unsplash.

¿Por qué se quita la baba del nopal?

Aunque muchas personas prefieren retirar la baba del nopal por su textura, esta sustancia no es para nada dañina, al contrario, el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo explica que se trata del mucílago que es rico en fibra soluble que el cuerpo no digiere completamente, pero que sí aporta beneficios al sistema digestivo.

De hecho, esta fibra se ha relacionado con efectos positivos a la salud como el control de los niveles de azúcar en sangre, la reducción del colesterol y la protección de la mucosa gástrica.

Aun así, por cuestiones de gusto y presentación, es común que algunas personas buscan formas de eliminar la baba del nopal antes de cocinarlo.

El nopal también se puede consumir como bebida. Foto: Freepik

¿Cómo quitar la baba del nopal?

Existen diferentes métodos para lograr eliminar la baba del nopal dependiendo de cómo prefieras preparar este alimento. Aquí te enlistamos algunos métodos que te ayudarán.

Una de las formas más sencillas es hervirlos: primero, déjalos en remojo con sal durante unos 30 minutos, enjuágalos con agua fría y luego cocínalos en agua hirviendo, donde soltarán la baba; al final, solo hay que escurrirlos en un colador.

Otra opción es hervirlos con una mezcla de bicarbonato, sal y un trozo de cebolla, ya que este método ayuda a eliminar la baba del nopal más rápido.

También puedes cocerlos con un poco de vinagre y cáscaras de tomate verde, una técnica poco usual, pero que reduce notablemente la baba.

Si prefieres no hervirlos, puedes cocinarlos en un sartén con un poco de aceite; primero se tapa la olla para que suelten la baba y después se destapan hasta que esta viscosidad se evapore.

Otra alternativa sencilla es colocarlos en agua tibia con jugo de limón, dejarlos reposar unos 15 minutos y después colarlos. Este método ayuda a disminuir la baba sin necesidad de una cocción previa.

Cualquiera de estas opciones elimina la baba del nopal sin perder sus beneficios nutricionales y haciendo que este sea más agradable al momento de comerlo.

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