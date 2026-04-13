Si tienes un viaje próximo a Cuernavaca, entonces debes conocer Gaman Ramen. Este restaurante busca acercar la cocina japonesa a los visitantes a través de una experiencia que combina sabor, estética y ambiente.

Aquí, tanto el menú como la decoración te envuelven en la cultura urbana japonesa, creando un espacio cálido y estético para compartir la mesa.

En Gaman Ramen puede probar las tradicionales gyozas de cerdo o res. Foto: Cortesía Gaman Ramen

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¿Cómo es el restaurante Gaman Ramen?

En Gaman Ramen, la iluminación tipo neón, los muros de estilo industrial y la atmósfera cálida asemejan la sensación de estar en una ciudad nocturna de Japón.

Pero además de disfrutar sus platillos, ofrece una experiencia sensorial en la que el diseño del espacio y la cocina trabajan en conjunto para crear una identidad original en la "ciudad de la eterna primavera".

Su concepto gastronómico, desarrollado por el equipo del restaurante Gaman Sushi, honra la tradición japonesa del ramen con un enfoque contemporáneo, mismo que extiende en la carta de bebidas.

Cada detalle del espacio (las mesas, las sillas, la barra y la cocina) están diseñados para jugar con el sentido del gusto, el olfato y la vista.

Gaman Ramen se distingue por sus caldos de 12 horas de cocción. Foto: Cortesía Gaman Ramen

¿Qué comer en Gaman Ramen?

El menú de Gaman Ramen ofrece una selección de ramen y otros platillos inspirados en distintas regiones y estilos de Japón.

Entre sus especialidades destacan el Tan Tan Ramen, con caldo cremoso de cerdo y ajonjolí; el Tokio Ramen, de caldo claro con chashu y toppings clásicos (como rib-eye); y el Sapporo Ramen, elaborado con miso espeso. También hay opciones especiadas y picantes.

Además, la carta de alimentos incluye opciones como Curry Udon y Niku Udon, preparados con fideos gruesos en caldos japoneses suaves y cocinados durante más de 12 horas lograr profundidad y complejidad en su sabor.

Otros imperdibles para compartir en pareja, con amigos o familia son las entradas, tales como pollo karaage al estilo japonés y gyozas de res o cerdo.

En cuanto a las bebidas, la obligatoria a degustar es el Calpis de Kiwi, un trago insignia del restaurante y perfecto para acompañar su tradicional postre "Esponja suiseki", bizcocho con helado de matcha y leche de coco.

En Gaman Ramen se pueden maridar los platillos con bebidas hechas con sake. Foto: Cortesía Gaman Ramen

¿Dónde se ubica Gaman Ramen?

Para conocer su experiencia sensorial y gastronómica en tu siguiente escapada, anota la dirección de Gaman Ramen que es Av. San Diego 823, Cuernavaca, Morelos.

Te recomendamos asistir con reservación, misma que puedes realizar en el número 777 914 1677 de WhatsApp. El restaurante abre de lunes a sábado en un horario de 13:30 a 22:00 horas, y los domingos de 13:00 a 20:00 horas.

Su ubicación lo convierte en una opción accesible para quienes viajan desde la Ciudad de México o buscan una experiencia gastronómica japonesa en la zona de Cuernavaca.

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