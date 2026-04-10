Un sartén de teflón es el utensilio de cocina más usado y debido a su uso puede que con el tiempo sufra desgastes y se descarapele por los rayones.

Y lo que parece un simple rayón plateado que asoma en el fondo de tu sartén favorito es para la comunidad científica una fuente activa de contaminación doméstica.

Si bien, el teflón revolucionó la cocina en los años 50, estudios recientes han encendido las alarmas sobre lo que sucede cuando su superficie se desgasta.

Qué enfermedades puede causar cocinar en un sartén de teflón rayado

Un estudio pionero realizado por la Universidad de Flinders y la Universidad de Newcastle en Australia, publicado en la revista Science of The Total Environment, utilizó técnicas de imagen de vanguardia y modelado algorítmico para cuantificar el daño.

Los resultados son inquietantes: un solo rayón en un sartén revestido de teflón (PTFE) puede liberar aproximadamente 9,100 partículas de plástico durante el proceso de cocción.

Si el revestimiento está roto, la liberación de microplásticos y nanoplásticos (partículas aún más pequeñas y capaces de penetrar tejidos humanos) se vuelve constante, integrándose directamente en tus alimentos.

El riesgo no sólo radica en el plástico físico. Históricamente, el teflón se fabricaba utilizando PFOA (ácido perfluorooctanoico). Aunque su uso se ha restringido, el PFOA pertenece a la familia de los PFAS, conocidos como "químicos eternos" porque no se degradan en el medio ambiente ni en el cuerpo humano.

Uno de los riesgos es un aumento en los niveles de colesterol, afectando la salud cardiovascular. Fotos creadas con IA

Instituciones como la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) y la Sociedad Americana contra el Cáncer han dado seguimiento a estos componentes. La exposición a niveles elevados de PFAS se ha vinculado científicamente con:

Aumento en los niveles de colesterol: Afectando la salud cardiovascular.

Alteraciones inmunológicas: Disminución en la respuesta de las vacunas en niños.

Riesgos metabólicos: Mayor probabilidad de desarrollar preeclampsia en mujeres embarazadas y cambios en las enzimas hepáticas.

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¿Qué dicen los expertos sobre el teflón?

Incluso si tu sartén no está rayado, la Universidad de West Virginia ha señalado en investigaciones sobre salud ambiental que el teflón comienza a degradarse a temperaturas superiores a los 260°C.

A estas temperaturas, el recubrimiento emite vapores tóxicos que pueden causar la llamada "fiebre del humo de polímero", una enfermedad con síntomas similares a la gripe que afecta tanto a humanos como, de forma letal, a aves domésticas.

La recomendación de los toxicólogos es clara: en cuanto un utensilio antiadherente presente una grieta, descarapelado o pérdida de color, su vida útil ha terminado.

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¿Con qué sustituir un sartén de teflón desgastado para evitar riesgos?

Para quienes buscan una cocina libre de tóxicos, las alternativas validadas por expertos en salud son:

Acero inoxidable: No reactivo y extremadamente duradero.

Hierro fundido (Cast Iron): Recomendado por nutriólogos incluso para aportar pequeñas cantidades de hierro a la dieta.

Cerámica de alta calidad: Siempre que esté certificada como libre de plomo, cadmio y PFOA.

La próxima vez que veas un rayón en tu sartén de teflón, recuerda: no es sólo estética, es tu sistema endocrino el que está en juego.

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