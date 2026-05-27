En 2011 las pantallas de los teléfonos comenzaron a crecer al tamaño actual, pero había un problema: la duración de la batería. Ese año Steven Yang, exingeniero de software de Google, fundó la empresa Anker para resolver esta preocupación con baterías de un nuevo material que sustituye al silicio, con chips que detectan qué dispositivo están cargando y rigurosas características de seguridad.

Así, la compañía se convirtió en jugador clave en el sector de cargadores portátiles y ahora definió su visión para el futuro de los dispositivos inteligentes. Durante el evento Anker Day 2026, se presentó una línea de productos que va desde audífonos, cámaras de seguridad, robots de limpieza, proyectores con bocinas integradas y sistemas de almacenamiento de energía bajo las marcas de Soundcore, eufy y Anker SOLIX.

Uno de los anuncios más destacados fue el procesador con inteligencia artificial THUS AI, patentado por Anker, que a diferencia de la arquitectura tradicional, separa la memoria del procesador, eliminando la necesidad de mover datos y dirigiendo la energía al procesamiento para ser más eficiente.

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Los audífonos Soundcore Liberty 5 Pro y Liberty 5 Pro Max obtuvieron un récord Guinness por ofrecer “las llamadas más claras del mundo”. Foto: Especial

Record Guiness por mejores audífonos

El chip THUS AI debuta en los audífonos Soundcore Liberty 5 Pro y Liberty 5 Pro Max, modelos que obtuvieron un récord Guinness por ofrecer “las llamadas más claras del mundo”. Para lograrlo, integran un sistema de 10 sensores compuesto por ocho micrófonos que capturan el ruido ambiental y dos sensores de conducción ósea capaces de detectar vibraciones craneales, lo que permite aislar la voz humana incluso en entornos con ruido extremo.

Un punto destacado es que la versión Max incorpora un estuche de carga inteligente con pantalla táctil capaz de grabar audio directamente, generar resúmenes automáticos y traducir conversaciones en tiempo real en más de 100 idiomas gracias a su integración con Microsoft Azure. Todo esto puede realizarse sin depender de un smartphone.

“Para un audio personalizado, ambos pares de audífonos incluyen HearID 5.0, el cual crea un perfil de ecualización a partir de una prueba de audición y lo aplica a cada canción que se reproduce con ellos. Un sistema integrado de mejora de sonido utiliza una IA de red neuronal para reconstruir los detalles de audio perdidos en la compresión de Bluetooth, restaurando hasta 65% de la calidad que típicamente se pierde con el audio inalámbrico”, explicó Andy Fucha, gerente global de marca de Soundcore.

Bocinas con proyectores integrados

Los dispositivos presentados durante el Anker Day funcionan mediante VIB OS, un sistema operativo inteligente equipado con “Anka”, un asistente virtual impulsado por IA. La plataforma permite integrar distintos equipos para optimizar actividades relacionadas con productividad, descanso y entretenimiento.

En este apartado, Soundcore presentó SpaceFlow, una experiencia inmersiva impulsada por los proyectores inteligentes Nebula X1 y X1 Pro. Desarrollados en colaboración con Google y su modelo generativo de video Veo, estos dispositivos pueden proyectar imágenes tridimensionales sobre paredes, objetos o espacios completos, sin necesidad de utilizar una pantalla tradicional.

“En México estos proyectores serán útiles como en fiestas de celebraciones de Independencia o Halloween para proyectar imágenes relacionadas mientras disfrutan la música”, comentó en entrevista Emma Su, vicepresidenta de Anker para Latinoamérica.

Seguridad proactiva y salud en el hogar

Bajo la marca Eufy, Anker también presentó nuevos desarrollos enfocados en seguridad y bienestar familiar. Entre ellos destacó Edge Agent, un sistema de inteligencia artificial para el hogar diseñado para hacer más eficientes las cámaras de vigilancia.

“Actualmente las cámaras de vigilancia envían notificaciones por cualquier movimiento detectado, mientras que Edge Agent procesa datos internamente, comprende el contexto de las imágenes y reduce las falsas alarmas a tan sólo un 5%, ofreciendo una verdadera defensa proactiva”, mencionó Emma Su.

En limpieza inteligente, la compañía introdujo el Robot Vacuum Omni S2, un robot aspirador enfocado en la higiene del hogar. El dispositivo combina una mayor potencia de succión con limpieza mediante agua electrolizada, capaz de eliminar 99.9% de las bacterias, además de integrar un filtro de cinco capas para capturar alérgenos.

La firma también amplió su ecosistema de cuidado materno con el extractor portátil Eufy S2 Pro, desarrollado junto con especialistas en lactancia. Según la empresa, el dispositivo puede incrementar hasta 35% la producción de leche mediante sistemas de masaje y calor.

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Soluciones para almacenamiento de energía

En el segmento energético, Anker presentó la línea SOLIX, enfocada en respaldar el suministro eléctrico durante apagones. Entre los lanzamientos destacó el sistema híbrido E10, capaz de expandirse hasta 90 kWh, así como la estación portátil S2000, un equipo del tamaño de un microondas que almacena 2 kWh de energía.

La S2000 ofrece una vida útil estimada de 15 años o 10 mil ciclos de carga y puede mantener encendido un refrigerador estándar hasta por 35 horas continuas. Además, integra la tecnología OptiSave, diseñada para reducir entre 40% y 70% el consumo energético en reposo y mejorar la eficiencia con cargas ligeras.

El respaldo de la innovación

Durante el Anker Day, la empresa también mostró la evolución de sus baterías portátiles Nano y MagGo. La base tecnológica de estos productos se remonta a 2013, cuando la firma lanzó PowerIQ, un sistema de carga inteligente capaz de identificar el dispositivo conectado y ajustar automáticamente la velocidad de carga más segura y eficiente.

Posteriormente, en 2018, Anker se convirtió en una de las pioneras en incorporar nitruro de galio (GaN) en cargadores de consumo. Este material permitió sustituir el silicio tradicional para desarrollar equipos más compactos, eficientes y con menor generación de calor, dando origen a la arquitectura multiterminal GaN Prime.

Sobre la llegada de estos productos a México, Emma Su adelantó que los audífonos Soundcore Liberty 5 Pro y Pro Max, los extractores de leche Eufy Baby y las cámaras con Edge Agent estarán disponibles próximamente en el país. En tanto, el proyector Nebula X1 Pro llegará en julio a tiendas departamentales seleccionadas.

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