Samsung quiere que el Mundial de Futbol se viva desde la sala como si fuera un estadio. Con esa idea, la compañía presentó en México su nueva línea de pantallas Vision AI TV 2026 y una renovada apuesta por el audio premium, encabezada por tecnologías como Micro RGB, OLED, Neo QLED, The Frame Pro y la línea Music Studio 5.

Samsung busca consolidar la inteligencia artificial (IA), los formatos grandes y las experiencias inmersivas para conquistar a los consumidores mexicanos durante la próxima Copa del Mundo.

“En Samsung no solo fabricamos pantallas, marcamos el rumbo de la industria. Hemos sido la compañía constantemente que redefine la experiencia y el entretenimiento y que muestra el mercado hacia dónde va la tecnología”, expresó Alejandro Jaritz, vicepresidente senior de Consumer Electronics de Samsung durante la presentación.

El directivo reveló que la compañía ha vendido más de 830 millones de pantallas en su historia y también subrayó el papel de México dentro de su estrategia global, ya que parte de la innovación de Samsung se fabrica en Tijuana y será clave para tecnologías como Micro RGB y Mini LED, reafirmando la importancia del país dentro de la industria.

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Pantallas que quieren sentirse “más reales”

La estrella del evento fue Micro RGB, una tecnología que Samsung describe como una evolución en calidad de imagen. La propuesta utiliza luces microscópicas independientes en rojo, verde y azul para producir colores más puros y precisos.

“Evolucionamos desde los LED hasta llegar al micro RGB, que son luces microscópicas que brillan de forma independiente y producen el color en su forma mucho más pura”, explicó Ivette Gutiérrez, directora de productos de la división Visual Displays de la compañía.

La pantalla integra además el procesador Micro RGB AI Engine Pro, capaz de analizar escenas en tiempo real para optimizar contraste, brillo y nitidez. El objetivo, según Gutiérrez, es ofrecer imágenes que se acerquen cada vez más a la vida real, especialmente en deportes, videojuegos y películas.

Otra de las apuestas fuertes es OLED, tecnología que busca profundizar negros, mejorar contraste y ofrecer una experiencia más cinematográfica. Samsung complementa esta experiencia con Glare Free, un sistema que reduce reflejos incluso en espacios muy iluminados.

La compañía también reforzó funciones enfocadas en gaming y deportes. Entre ellas destaca Motion Accelerator, diseñada para mejorar la fluidez en escenas rápidas, y el Ultimate Gaming Pack, pensado para partidas más precisas y envolventes.

La marca dio a conocer sus nuevas pantallas y sistemas de audio con IA para transformar la experiencia deportiva en casa. Foto: Samsung

El Mundial como gran oportunidad

Samsung estima que el calendario deportivo impulsará un crecimiento superior al 15% en ventas de pantallas durante el primer semestre. La empresa detecta además una creciente demanda por modelos de 75 pulgadas o más.

“Sabemos que no todos los aficionados podrán vivir los partidos desde un estadio. Por eso los hogares se convertirán en el mejor lugar para poder disfrutar esta experiencia”, explicó Jaritz.

La marca desarrolló incluso un “Modo Futbol AI”, una función que ajusta automáticamente imagen y sonido para resaltar movimientos rápidos, colores de la cancha y ambiente del estadio. Según la compañía, esto ayuda a que jugadas complejas, como un pase largo o un balón en movimiento, no pierdan definición.

The Frame Pro y la pantalla que parece arte

Uno de los modelos que más llamó la atención fue The Frame Pro, una televisión diseñada para integrarse como pieza decorativa dentro del hogar. Cuando se apaga, entra automáticamente en “Modo Arte” y muestra obras de museos y artistas disponibles desde Art Store.

“La idea fue que cuando apagues tu pantalla no tengas solamente un hueco negro ahí, sino que pueda ser armónica dentro de tu espacio”, explicó Gutiérrez.

El modelo incorpora Wireless One Connect para ocultar cables y mantener una estética minimalista, además de sensores de movimiento que activan o desactivan automáticamente las imágenes decorativas.

Samsung aseguró que México es uno de los países que más consume contenido dentro de Art Store, plataforma que ya supera las 3 mil 600 obras disponibles.

Audio envolvente con Music Studio 5

La experiencia se complementa con Music Studio 5, una línea de audio diseñada para integrarse visualmente al hogar sin sacrificar potencia.

La bocina, creada bajo el concepto Dot Design by Bouroullec, ofrece conectividad Wi-Fi y Bluetooth para acceder fácilmente a plataformas de música. También integra tecnologías como Dolby Atmos y Active Dynamic Bass Control para lograr un sonido más envolvente.

De esta forma, Samsung ofrece un ecosistema donde imagen, IA y audio trabajen juntos para transformar la forma en que las personas consumen entretenimiento desde casa.

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