La creatividad mexicana encontró un nuevo escaparate digital. La plataforma de diseño Canva presentó “Hazlo con Canva”, su primera campaña en México, de la mano del creador de contenido Paco de Miguel, en una apuesta por acercar herramientas de diseño e inteligencia artificial (IA) a emprendedores, estudiantes y creadores de contenido.

La campaña llega en un momento de fuerte crecimiento para la plataforma en el país. Informaron que tan solo en los últimos 12 meses, usuarios mexicanos crearon 791 millones de diseños en Canva, una cifra que refleja cómo cada vez más personas utilizan herramientas digitales para desarrollar proyectos personales, marcas y negocios. Actualmente, uno de cada ocho internautas en México usa Canva cada mes.

“La premisa de la campaña es simple: en México sobra creatividad. Lo que muchas veces detiene a las personas no es la falta de ideas, sino la fricción: no saber por dónde empezar, no tener las herramientas adecuadas o pensar que diseñar es demasiado complicado”, explicó la compañía en un comunicado.

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Creatividad cotidiana convertida en negocio

La elección de Paco de Miguel como rostro de la campaña no fue casual. El influencer y comediante se ha vuelto popular por retratar escenas familiares y personajes que forman parte de la vida cotidiana mexicana, y esa cercanía cultural es el eje que busca la campaña “Hazlo con Canva”.

El creador de contenido utiliza la plataforma para transformar sus ideas en una identidad visual completa para un nuevo emprendimiento. El proyecto incluye stickers, publicaciones para redes sociales, filtros creados con IA, plantillas e incluso muñecos coleccionables.

La propuesta busca mostrar cómo una idea que inicia como contenido digital puede evolucionar hasta convertirse en una marca con distintos productos y canales de comunicación.

“A los mexicanos no hay que enseñarles a ser creativos, eso ya lo somos. Lo que queríamos mostrar con esta campaña es que la distancia entre una gran idea y algo que realmente puedas lanzar al mundo es mucho menor de lo que la gente piensa. Eso es justamente lo que hace Canva”, señaló Israel De La Torre, director creativo de Canva en México.7

Más del 25% de todos los diseños creados en México dentro de la plataforma ocurrieron durante el último año. Foto: Pexels

El crecimiento de la economía creativa digital

El lanzamiento también refleja el crecimiento de la llamada economía creativa en México, impulsada por creadores de contenido, pequeños negocios y emprendedores que utilizan redes sociales como principal escaparate.

De acuerdo con la empresa, más del 25% de todos los diseños creados históricamente en México dentro de la plataforma ocurrieron durante el último año, un dato que muestra la aceleración del uso de herramientas digitales para comunicar ideas, vender productos y construir marcas personales.

Tecnología más accesible para crear

La compañía también busca impulsar el uso de herramientas de IA entre pequeñas y medianas empresas. Con Canva AI 2.0, la plataforma integró funciones que permiten generar imágenes, materiales visuales y contenido creativo desde un mismo espacio, incluso para personas sin experiencia previa en diseño.

Su apuesta, según la empresa fundada en 2013, es democratizar el diseño y hacer que más personas puedan desarrollar proyectos creativos sin depender de conocimientos técnicos especializados.

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