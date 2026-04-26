Canva da un paso decisivo hacia la inteligencia artificial con el lanzamiento de Canva IA 2.0, una evolución que busca simplificar la creación de contenido y centralizar el trabajo en una sola plataforma.

Su apuesta es transformar una herramienta de diseño en un sistema integral donde las ideas se conviertan en resultados listos para usarse, sin múltiples aplicaciones de por medio.

“Estamos construyendo uno de los productos de inteligencia artificial más importantes del mundo”, afirmó Cliff Obrecht, director de operaciones de la compañía, al destacar el crecimiento acelerado de la plataforma y el uso de herramientas de IA.

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De herramienta de diseño a sistema integral

La evolución de Canva responde a la fragmentación del trabajo digital. Hoy día, crear contenido implica saltar entre múltiples herramientas, copiar información y perder contexto en el proceso.

Canva IA 2.0 busca eliminar toda eso: “Nuestra apuesta es hacer lo que siempre hemos hecho: tomar tecnologías complejas, costosas y difíciles de usar, y llevarlas a las masas de forma sencilla”, señaló Obrecht.

El cambio es profundo. La plataforma deja de centrarse únicamente en el diseño para convertirse en un entorno impulsado por IA que acompaña todo el proceso creativo. Desde una idea inicial hasta una campaña completa, para que todo puede desarrollarse dentro del mismo espacio.

Melanie Perkins, CEO de Canva, lo resume así: “Canva IA 2.0 está diseñado para ser ese aliado creativo que te acompaña en todo el proceso. No solo es una herramienta, sino un entorno inteligente que te ayuda a desarrollar ideas de principio a fin”.

Crear con solo escribir o hablar

Una de las principales novedades es el diseño conversacional. Ya no es necesario empezar desde cero ni dominar herramientas complejas, basta con describir lo que se quiere crear.

“Todo comienza con una conversación”, explicó Perkins. A partir de una instrucción, Canva IA puede generar publicaciones para redes sociales, presentaciones o incluso artículos completos, que además son editables en todo momento.

Además, la experiencia es interactiva y en tiempo real. El usuario puede ajustar textos, cambiar estilos o mejorar elementos visuales sin perder el control del resultado. Lo que también se extiende a tareas más complejas, como campañas de marketing multicanal.

“Ya no necesitas empezar desde cero ni dominar herramientas complejas, basta con escribir o incluso decir lo que quieres crear. Por ejemplo, puedes pedirle a Canva IA que genere una publicación dinámica para redes sociales promocionando tu último episodio de podcast, y ver cómo tu idea cobra vida al instante”, dijo Perkins.

Cameron Adams, director de producto de Canva, lo ejemplifica de esta manera: “No solo crea los contenidos, también toma decisiones por ti: selecciona imágenes, tipografías, colores y estilos visuales adecuados para tu objetivo”.

La plataforma evoluciona con inteligencia artificial para diseñar y automatizar tareas. Foto: Canva

Automatización, memoria y trabajo conectado

Otro de los pilares de Canva IA 2.0 es la automatización. La plataforma permite delegar tareas completas, como la generación de reportes o newsletters, que pueden programarse para actualizarse de forma automática.

También incorpora una “memoria activa” que aprende del usuario: “Cada vez que usas Canva IA, va aprendiendo de ti: de lo que te gusta, de lo que diseñas y de lo que genera contigo”, explicó Perkins. Esto permite personalizar la experiencia y mantener coherencia con la identidad de marca.

“Es lo que llamamos una inteligencia más contextual, centrada en el usuario y en sus proyectos”, añadió Perkins.

Edición precisa y contenido completamente editable

A diferencia de otras herramientas de IA, Canva mantiene su enfoque en la edición flexible. Todo lo generado se construye por elementos independientes, lo que permite hacer cambios sin afectar el resto del diseño.

“Puedes pedirle que haga un titular más atractivo, y únicamente ese texto se modificará, mientras todo lo demás permanece intacto”, explicó Adams. Lo que evita tener que rehacer trabajos desde cero y hace el proceso más ágil.

La plataforma también amplía sus capacidades con funciones como la importación de contenido interactivo o HTML, la generación de hojas de cálculo inteligentes y una biblioteca infinita de plantillas que pueden adaptarse con IA.

Un crecimiento que también se refleja en México

El impacto de Canva se hace evidente en mercados como México, donde 1 de cada 8 usuarios de internet utiliza la plataforma cada mes. En el último año se crearon 791 millones de diseños en el país, consolidando su papel entre estudiantes, creadores y empresas.

Con más de 250 millones de usuarios mensuales a nivel global, la compañía busca posicionarse como el centro donde ocurre el trabajo digital.

“Es el lanzamiento más grande que hemos hecho. Canva IA representa un cambio importante, pasamos de herramientas manuales a experiencias impulsadas por inteligencia artificial, y estamos muy emocionados de ver cómo la comunidad empieza a usarlo”, aseguró Perkins.

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