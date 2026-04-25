La publicidad online no solo es molesta por robar espacio en nuestras pantallas. Cada anuncio además suele ir acompañado de rastreadores que construyen perfiles de tus hábitos, scripts que ralentizan la carga de páginas y, en algunos casos, hasta vectores de malware y phishing.

La buena noticia es que en 2026 es técnicamente posible eliminar la mayor parte de esta publicidad en cualquier dispositivo, sin conocimientos muy avanzados.

Qué esperar (y qué no)

Bajo la premisa de que ninguna solución es perfecta, con las herramientas correctas puedes reducir más del 80% de los anuncios y rastreadores en tu día a día en el navegador y en apps (sobre todo en los juegos, que por lo general están plagados de anuncios).

Sin embargo, plataformas como YouTube actualizan sus mecanismos de detección de bloqueadores con frecuencia, y algunos sitios podrían dejar de funcionar correctamente si el bloqueo es muy agresivo.

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Tres capas de bloqueo

Existen tres niveles donde puedes interceptar la publicidad:

En el navegador, con extensiones o funciones integradas que bloquean anuncios y rastreadores sitio por sitio.

En el dispositivo , con apps que actúan como firewall DNS o VPN local, protegiendo todas las apps del celular o computadora, no solo del navegador.

, con apps que actúan como firewall DNS o VPN local, protegiendo todas las apps del celular o computadora, no solo del navegador. En la red local, con un servidor DNS en tu ruteador doméstico que bloquea publicidad para todos los dispositivos conectados: teléfonos, televisores, consolas.

La combinación más sólida es usar el navegador y el DNS al mismo tiempo.

Con solo seguir unos pasos la experiencia de navegación web mejora de forma inmediata. Foto: Pexels

Pasos a seguir

En tu computadora (Windows, macOS, Linux): instala el navegador Brave o Firefox y agrega la extensión gratuita uBlock Origin. Brave por si sólo ya bloquea anuncios de fábrica ("Shields").

Adicionalmente, configura tus servidores DNS en la configuración de red para no ver anuncios en otros programas.

En Android: crea una cuenta gratuita en NextDNS (nextdns.io) o en Adguard DNS (adguard-dns.io) y en Configuración/Red e Internet/DNS privado teclea la dirección que te haya asignado alguno de estos servicios. Esto activa filtros para todo el dispositivo, bloqueando los anuncios en la mayoría de tus apps.

En iPhone/iPad: puedes descargar AdGuard desde la App Store y activarlo en Ajustes/Safari/Extensiones. Esto bloquea anuncios dentro del navegador Safari.

Si te preocupa la privacidad

Si te consideras un usuario avanzado, además de todo lo anterior, puedes instalar Pi-hole o AdGuard Home en tu red local: son servidores DNS de código abierto que bloquean publicidad y rastreo para todos los dispositivos en casa, sin que se tenga que instalar nada en cada uno de ellos.

Eso sí, se requiere un miniservidor siempre conectado (no tiene que ser muy poderoso, una Raspberry Pi funciona). Para cuando salgas de casa, mantén configurado NextDNS o AdGuard DNS como DNS privado en tu teléfono, pues la protección que otorga tu miniservidor solo funciona en tu red local.

Al día de hoy, navegar casi sin anuncios es técnicamente posible para la mayoría de usuarios si combinamos correctamente los bloqueadores en el navegador y los filtros de DNS.

Adicionalmente, podemos al mismo tiempo tener una capa extra de protección a nuestra privacidad, o incluso controles parentales para proteger a los menores de edad.

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