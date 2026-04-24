OpenAI presentó GPT-5.5, su modelo más inteligente e intuitivo hasta ahora, con el que busca transformar la manera en que las personas trabajan con inteligencia artificial. La actualización apunta a un cambio clave: pasar de herramientas que requieren supervisión constante a sistemas capaces de ejecutar tareas completas de forma autónoma.

De acuerdo con la compañía, GPT-5.5 entiende con mayor rapidez la intención del usuario y puede encargarse de procesos más amplios, desde la investigación hasta la entrega de resultados finales. Esto incluye escritura y depuración de código, análisis de datos, creación de documentos y hojas de cálculo, así como el uso e integración de distintas herramientas digitales.

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¿Cuáles son las mejoras de ChatGPT 5.5?

A diferencia de versiones anteriores, GPT-5.5 está diseñado para asumir tareas complejas y multifacéticas sin necesidad de indicar cada paso. El sistema puede planificar, utilizar herramientas, verificar resultados y reducir ambigüedades antes de entregar una respuesta final.

Entre sus mejoras destacan avances en la comprensión de la intención, la búsqueda de información relevante y la validación de resultados. Además, incorpora "GPT-5.5 Thinking", una capacidad que ofrece respuestas más rápidas, concisas y útiles para resolver problemas complejos, especialmente en ámbitos como programación, investigación y análisis documental.

Por su parte, GPT-5.5 Pro se posiciona como la versión de mayor rendimiento. En pruebas comparativas frente a GPT-5.4 Pro, evaluadores señalaron mejoras significativas en la estructura, precisión y utilidad de las respuestas, con un desempeño destacado en áreas como negocios, derecho, educación y ciencia de datos

ChatGPT lanza su versión 5.5: así cambiará la forma de usar IA. Imagen: OpenAI

Una IA con mayor eficiencia

El nuevo modelo también impulsa mejoras en Codex, donde supera a su versión anterior en la generación de documentos, hojas de cálculo y presentaciones. Usuarios en fase alpha reportaron avances en tareas como modelado en hojas de cálculo, investigación operativa y la conversión de datos empresariales en planes estructurados.

Estas capacidades se amplían con nuevas funciones como generación de PDFs, vistas previas más completas, navegación dentro de la aplicación, creación de imágenes y revisión automática de contenido.

Uno de los puntos clave es que GPT-5.5 logra un mayor nivel de inteligencia sin sacrificar velocidad. Según OpenAI, mantiene una latencia similar a GPT-5.4 en condiciones reales, pero utiliza menos tokens para completar tareas, lo que lo hace más eficiente.

GPT-5.5 comenzó a desplegarse para usuarios de ChatGPT en planes Plus, Pro, Business y Enterprise, mientras que su versión Pro está disponible para usuarios de mayor nivel. La compañía adelantó que próximamente ambos modelos llegarán también a su API.

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