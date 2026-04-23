Diariamente, las apps de préstamo son utilizadas por una buena cantidad de personas, pero desafortunadamente, no siempre recurren a las más seguras o a las menos reportadas ante organismos como la Condusef.

Y es que, elegir una app de préstamo que nos saque de apuros no siempre es sencillo, debido a que con sus supuestos y exorbitantes beneficios nos engañan.

Pero ¡no te preocupes! En Techbit te decimos en qué aplicaciones puedes confiar y cómo elegir la adecuada para tus necesidades.

Antes de utilizar una app de préstamo, detecta si está avalada por Condusef. Foto: Unsplash

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¿Qué apps de préstamo tienen menos reportes ante Condusef?

De acuerdo con información del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, se han registrado 679 apps de préstamo, de las cuales 277 se encuentran activas, 32 se presentan en formato de página web, 4 más han sido dadas de baja y 366 no han sido localizadas.

Respecto a dichas estadísticas, estas son las apps de préstamo que tienen menos reportes ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef):

Préstamo Ideal: Cuenta con solo un reporte, puede encontrarse en tiendas oficiales.

Young Cash: Tiene una queja y está activa.

Préstamo Pro: Posee un reporte y se encuentra en formato de app y página web

Pay Préstamo: Tiene una queja y está activa.

Ok Cash: Presenta un solo reporte.

Relámpago: Posee 3 quejas y se encuentra en tiendas oficiales.

Yaya Crédito: Tiene 3 reportes y su estatus es activo.

Money Cash: Presenta 3 quejas.

Money Cash: Cuenta con 4 reportes y se encuentra en tiendas oficiales.

Mi Caja: Posee 4 quejas y está activa.

Desconfía de apps de préstamo que te pidan tu información personal. Foto: Unsplash

¿Qué apps de préstamo son las más reportadas ante Condusef?

Por otro lado y, retomando la información del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, estas son las apps de préstamo que cuentan con la mayor cantidad de quejas ante la Condusef:

Jose Cash: Ha sido dada de baja tras haber recolectado 894 reportes.

Cashbox: Se encuentra activa a pesar de contar con 254 quejas.

Credito Lana: Posee 232 reportes.

Listo Efectivo: Está activa con 144 quejas.

Okredito: Tiene 120 reportes y se encuentra en tiendas oficiales.

Viva Credito: Posee 106 quejas.

Sol Peso: Está en operaciones a pesar de contar con 89 reportes.

Cash Cash: Tiene 85 quejas.

Feliz Cash: Posee 84 reportes y se encuentra activa.

Lemon Cash: Presenta 74 quejas.

¿Cómo elegir una app de préstamo segura?

Para cerciorarte de que una app de préstamos es segura, lo primero que necesitas hacer es corroborar que se encuentre avalada por el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES) de la Condusef a partir del siguiente enlace: https://condusef.gob.mx/SIPRES/jsp/pub/index.jsp.

Asimismo, puedes realizar la consulta en el Buró Comercial de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) mediante esta liga: https://burocomercial.profeco.gob.mx/.

Igualmente, debes prestar atención a estas señales para que te asegures de que una app de este tipo es segura:

Si prometen préstamos elevados y de manera inmediata, rechaza.

Si la aplicación debe descargarse mediante links o archivos APK, desconfía.

Si no es clara con los términos y condiciones del servicio, no la utilices.

Si la app es publicitada en sitios web, seguramente es falsa.

Antes de confiar en una app de préstamo, lee las reseñas de otros usuarios para comprobar que es confiable. Foto: Unsplash

Si eres presa de una app de préstamo fraudulenta, no dudes en levantar tu denuncia ante la Policía Cibernética al número 088.

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