Prácticamente, los celulares guardan toda nuestra información: desde números telefónicos hasta correos, apps bancarias, fotos de recuerdo, la agenda de contactos y mucho más.

Y por todo ese volumen de datos, es probable que comience a fallar. Sin embagro, el problema se puede solucionar reiniciándolo y en Techbit te explicamos por qué.

De manera periódica, procura reiniciar tu celular. Foto: Unsplash

Leer también Tim Cook deja la dirección de Apple: John Ternus será el nuevo CEO

¿Qué señal te indica que debes reiniciar tu celular?

Los expertos en tecnología de Asurion recomiendan reiniciar el celular una vez a la semana para cuidar sus componentes intentos, permitir el "descanso" de sus sistemas y prolongar su vida útil.

No obstante, la señal que hace más evidente la necesidad de dicha acción es si el dispositivo se vuelve lento, lo que implica:

Se traba constantemente

Las aplicaciones tardan en cargar o no abren.

Consumo excesivo de la batería.

Sobrecalentamiento del teléfono.

¿Para qué sirve reiniciar tu celular?

Hay un mito que indica que reiniciar el celular con frecuencia puede dañarlo, pero la realidad es que ofrece numerosos beneficios, comenzando por solucionar la ralentización.

Pero, ¿a qué se debe? Esta sencilla acción ayuda a cerrar procesos que se quedan abiertos, libera memoria RAM, corrige errores temporales en el sistema operativo, limpia el caché y reestablece ciertas conexiones como el WiFi y el Bluetooth.

En conjunto, permite que el dispositivo siga trabajando de manera correcta, a la velocidad que debe ejecutar las aplicaciones y otras tareas como navegar en Internet.

Otros beneficios enmarcados por los expertos, al reiniciar constantemente un celular, son

Alargar la vida útil de sus componentes.

Optimización de la batería.

Aumentar la seguridad contra ataques cibernéticos.

La mayoría de celulares traen un botón lateral para reiniciarlos en segundos. Foto: Unsplash

¿Cómo reiniciar tu celular?

Si tu dispositivo es Android, por lo regular debes mantener presionados los botones de volumen y encendido al mismo tiempo.

En seguida, aparece un menú de reinicio y, cuando la pantalla se apague, se muestra el logo del fabricante y eso quiere decir que el reinicio fue exitoso.

Por otro lado, en iPhone, este proceso se realiza manteniendo presionado el botón de volumen y el que se encuentra al lateral derecho. Después de segundos, aparece un botón para deslizar y apagar el dispositivo.

Finalmente, el celular se enciente con el botón lateral derecho hasta que salga el logo de la manzana. ¡Listo!

Leer también 5 productos de Apple que definieron la era de Tim Cook

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters